Pásmo Gazy je po vojne Izraela s Hamasom zasypané 61 miliónmi ton trosiek

GAZA - Po dvoch rokoch vojny sa v Pásme Gazy nachádza viac ako 61 miliónov ton trosiek a tri štvrtiny budov sú zničené. Vyplýva to z údajov OSN, ktoré analyzovala agentúra AFP.
Od 10. októbra je v palestínskej enkláve v platnosti prímerie, ktoré pozastavilo intenzívne izraelské útoky. Táto krehká dohoda teraz otvára cestu pre rekonštrukciu zničeného územia. To si vyžiada odstránenie obrovského množstva trosiek.
Izraelská armáda k 8. júlu 2025 na tomto husto osídlenom území poškodila alebo zničila takmer 193.000 budov, čo predstavuje približne 78 percent existujúcich stavieb pred začiatkom vojny 7. októbra 2023, vyplýva zo satelitnej analýzy satelitného centra OSN (UNOSAT). Agentúra OSN pri hodnotení snímok z mesta Gaza z 22. a 23. septembra odhadla, že zničený bol ešte vyšší podiel budov, a to až 83 percent.
Na každý meter pripadá 169 kilogramov sutín
Množstvo trosiek - 61,5 milióna tony - je takmer 170-krát väčšie než hmotnosť Empire State Building v New Yorku. Zároveň zodpovedá viac než 169 kilogramom trosiek na každý štvorcový meter malého územia Pásma Gazy. Podľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) pochádzajú takmer dve tretiny trosiek z bojov počas prvých mesiacov vojny. Ničenie budov sa zrýchlilo v mesiacoch pred súčasným prímerím. Od apríla do júla tohto roka vzniklo osem miliónov ton trosiek, väčšinou v južnej časti enklávy medzi mestami Rafah a Chán Júnis.
UNEP vo svojej predbežnej analýze v auguste upozornil, že trosky predstavujú zdravotné riziko pre populáciu Gazy. Agentúra totiž predpokladá, že najmenej 4,9 milióna ton trosiek môže obsahovať azbest zo starých budov, najmä v blízkosti utečeneckých táborov. UNEP tiež tvrdí, že najmenej 2,9 milióna ton odpadu môže byť kontaminovaných nebezpečným odpadom z priemyselných lokalít.