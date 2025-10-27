Izrael odmieta, aby tureckí vojaci dohliadali na prímerie v Gaze

TEL AVIV - Izrael nebude akceptovať prítomnosť tureckých vojakov v Pásme Gazy v rámci amerického plánu na trvalé ukončenie vojny v tejto palestínskej enkláve, vyhlásil v pondelok izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Informuje o tom agentúra Reuters.
Na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa majú byť v Pásme Gazy nasadené medzinárodné sily na zabezpečenie prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti tento mesiac po vyše dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Nie je jasné, kto jednotky pošle
Podľa agentúry Reuters nie je jasné, či sú arabské a iné štáty pripravené nasadiť svoje jednotky v rámci spomínaných medzinárodných síl. „Štáty, ktoré chcú alebo sú pripravené poslať svoje ozbrojené sily, by mali mať prinajmenšom férový postoj Izraelu,“ povedal Saar na tlačovej konferencii v Budapešti.
Turecko odmieta nasadiť sily v Gaze
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane ostro kritizoval Izrael počas vojny v Pásme Gazy a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prirovnal k Adolfovi Hitlerovi. Šéf tureckej diplomacie v pondelok vyhlásil, že Turecko vedené Erdoganom zaujalo nepriateľský postoj voči Izraelu. „Takže nie je pre nás rozumné nechať ich ozbrojené sily vstúpiť do Pásma Gazy. Nedovolíme to a povedali sme to aj našim americkým priateľom,“ povedal Saar.
Hoci americká vláda vylúčila nasadenie svojich vojakov v Gaze, komunikuje s Azerbajdžanom, Egyptom, Indonéziou, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi a Tureckom, aby k medzinárodnému kontingentu prispeli.
Izrael rozhodne, kto vstúpi do Pásma Gazy
Netanjahu minulý týždeň avizoval, že bude proti nasadeniu tureckých vojakov v Pásme Gazy. V nedeľu vyhlásil, že Izrael rozhodne o tom, ktoré zahraničné jednotky vpustí na toto palestínske územie. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň počas návštevy židovského štátu uviedol, že medzinárodné sily budú musieť tvoriť vojaci zo štátov, s ktorými Izrael nemá problém. Nevyjadril sa však k prípadnému zapojeniu sa Turecka.