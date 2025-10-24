Moldavsko má nového premiéra: Stal sa ním ekonóm a podnikateľ Alexandru Munteanu

KIŠIŇOV - Predsedom novej moldavskej vlády bude ekonóm a podnikateľ Alexandru Munteanu, oznámila v piatok tamojšia prezidentka Maia Sanduová, ktorá podpísala oficiálny dekrét o jeho dezignácii. Informuje o tom agentúra AFP.
„Po konzultáciách s parlamentnými frakciami som dnes podpísala dekrét o vymenovaní pána Alexandruho Munteana za kandidáta na predsedu vlády Moldavskej republiky,“ uviedla Sanduová v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Sanduovej proeurópsky orientovaná Strana akcie a solidarity (PAS) minulý mesiac s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách, pripomína AFP. Munteanu (61) sám seba označuje za „Američana moldavského pôvodu“ a v minulosti sa politickým aktivitám nevenoval. Viac než 20 rokov žil na Ukrajine a na verejnosti vystupoval len zriedka, uvádza portál Romania Journal.
Podľa verejne dostupných záznamov je Munteanu spoluzakladateľom Americkej obchodnej komory v Moldavsku (AmCham Moldova), zakladajúcim prezidentom Francúzskej aliancie v Moldavsku a spolupredsedom Poradnej obchodnej rady pre juhovýchodnú Európu a Euráziu (BAC SEE). Má magisterský titul v odbore manažment hospodárskej politiky z Kolumbijskej univerzity v New Yorku a magisterský titul z fyziky z Moskovskej štátnej univerzity.