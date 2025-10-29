Dvaja zadržaní muži sa čiastočne priznali: Krádež z Louvru už vyšetruje Interpol aj nemecký kriminálny úrad

PARÍŽ - K vyšetrovaniu vlámania v parížskom múzeu Louvre sa pridali medzinárodná policajná organizácia Interpol a nemecký Spolkový kriminálny úrad BKA. Obe inštitúcie v utorok zverejnili fotografiu ukradnutých klenotov a požiadali o pomoc verejnosť pri pátraní po nich. Informovala o tom agentúra DPA.
Aktualizované 18:54 Dvaja muži zadržaní minulú sobotu za vlámanie do parížskeho múzea Louvre „čiastočne priznali vinu“, uviedla v stredu na tlačovej konferencii parížska prokurátorka Laure Beccuauová. Na svojom webe o tom informovala televízia TF1.Beccuauová doplnila, že títo dvaja muži sú podozriví z toho, že vnikli do Apolónovej galérie a ukradli vystavené šperky. V stredu boli predvedení pred vyšetrovacích sudcov a budú formálne obvinení z krádeže spáchanej organizovanou skupinou. Beccuauová dodala, že prokuratúra žiada ich väzobné stíhanie.
Parížska prokurátorka súčasne informovala, že vyšetrovatelia nevylučujú možnosť, že skupina páchateľov bola oveľa väčšia ako doteraz spomínané štyri osoby. TF1 doplnila, že prokurátorka používala v tejto súvislosti slovo „komando“. Podľa prokurátorkiných slov nič nenasvedčuje tomu, že by páchatelia mali komplicov v múzeu.
Deväť šperkov ukradnutých z Louvru
Z Apolónovej galérie najnavštevovanejšieho múzea na svete štyria zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť kusov vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Hodnota ukoristených predmetov sa odhaduje na približne 88 miliónov eur, no aj vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.
Krádež trvala len štyri minúty
Muži prezlečení za stavebných robotníkov v reflexných vestách potrebovali na krádež len tri minúty a 58 sekúnd. Na jej spáchanie použili vysokozdvižný vozík, ktorý si pristavili k balkónu Apolónovej galérie na nábreží rieky Seina.
Interpol na svojej webovej stránke informoval, že šperky ukradnuté z Louvru zaradil do svojej databázy odcudzených umeleckých diel, ktorá obsahuje približne 57 000 objektov.
Dvoch podozrivých zadržali v Paríži
Francúzke úrady dosiaľ zadržali dvoch zo štyroch mužov podozrivých z účasti na vlámaní v Louvri, zvyšní sú naďalej na úteku. Jednu osobu zachytili v sobotu neskoro večer na parížskom Letisku Charlesa de Gaullea, druhú krátko nato zadržali v okolí metropoly. Identifikovali ich pomocou stôp DNA. Oboch polícia poznala pre inú krádež, pri výsluchu sa dovolávali práva nevypovedať, uviedol denník Le Parisien.
Krádež v Louvri vyvolala diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií. Časť cennej zbierky šperkov bola po vlámaní do Louvru z bezpečnostných dôvodov prevezená do francúzskej centrálnej banky Banque de France.