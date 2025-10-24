Trump sa rozčúlil kvôli reklame s Reaganom: Oznámil koniec obchodných rokovaní s Kanadou

WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok ukončil „všetky obchodné rokovania“ s Kanadou. Ottawu obvinil z chybného citovania bývalého prezidenta Ronalda Reagana v reklamnej kampani namierenej proti americkým clám. Informovali o tom agentúry AFP a AP.
„Nadácia Ronalda Reagana práve oznámila, že Kanada podvodne použila reklamu, ktorá je FALOŠNÁ a v ktorej Ronald Reagan negatívne hovorí o clách... CLÁ SÚ VEĽMI DÔLEŽITÉ PRE NÁRODNÚ BEZPEČNOSŤ A EKONOMIKU USA. Na základe ich neslýchaného správania SA TÝMTO UKONČUJÚ VŠETKY OBCHODNÉ ROKOVANIA S KANADOU,“ vyhlásil Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Príspevok šéfa Bieleho domu prišiel po tom, ako kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že má v úmysle zdvojnásobiť vývoz kanadského tovaru do krajín mimo USA kvôli hrozbe, ktorú predstavujú Trumpove clá, uvádza AP.