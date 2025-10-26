Archeológovia skúmajú sovietske gulagy v Kazachstane, trpeli tam aj Česi a Slováci

Plzenskí archeológovia začnú budúci rok s archeologickým výskumom bývalých gulagov, nápravných pracovných táborov, na území dnešného Kazachstanu. Začiatkom októbra sa vrátili z prvotného prieskumu pozostatkov táborov pre politických väzňov z 30. až 50. rokov 20. storočia. Už pri obhliadke tam našli prvé artefakty, povedala ČTK Andrea Čandová, hovorkyňa Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU), ktorej archeológovia z filozofickej fakulty budú práce vykonávať v spolupráci s organizáciou Gulag.cz.
