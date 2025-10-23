Krádež storočia: Experti určili hodnotu ulúpených šperkov z Louvru

Parížske múzeum Louvre je od stredy 09:00 h SELČ opäť otvorené pre verejnosť, oznámila jeho tlačová služba. Neprístupná zostáva Apolónova galéria, kde sa v nedeľu ráno odohrala „krádež storočia“, pri ktorej boli odcudzené šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
