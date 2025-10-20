Ukrajina a Slovensko posilnili spoluprácu: Dohody o energetike, pracovnej mobilite a hraniciach Zelenskyj ocenil

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore v pondelok ocenil medzivládne dohody, ktoré predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády v piatok podpísali v Košiciach. Informuje o tom video na účte Zelenského na sociálnej sieti X.
„Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková predložila správu o otázkach týkajúcich sa energetiky. Po jej návšteve boli dosiahnuté dobré dohody so Slovenskom. Som za to vďačný,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
Svyrydenková a predseda vlády SR Robert Fico podpísali v Košiciach dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility a cestovnú mapu týkajúcu sa spoločných projektov.
Ministri oboch vlád podpísali tiež dohodu o technickej a finančnej spolupráci, protokol o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a dohodu o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia.