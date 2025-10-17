Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Pakistan a Afganistan predĺžili prímerie až do skončenia rokovaní v Dauhe

ISLAMABAD - Pakistan a Afganistan v piatok spoločne súhlasili s predĺžením 48-hodinového prímeria až do ukončenia plánovaných rokovaní v katarskej Dauhe, kde sa plánujú stretnúť delegácie oboch krajín. Potvrdili to tri nemenované pakistanské bezpečnostné zdroje a jeden predstaviteľ afganského vládneho hnutia Taliban. Informuje o tom agentúra Reuters.

Pakistanská delegácia už pricestovala na rozhovory do Dauhy a očakáva sa, že afganskí predstavitelia do katarskej metropoly dorazia v priebehu soboty, potvrdili zdroje pod podmienkou anonymity, keďže neboli oprávnené vyjadrovať sa pre médiá. Dočasné prímerie medzi týmito dvoma susednými štátmi bolo v platnosti od stredy tohto týždňa, čím sa zastavili ozbrojené potýčky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených, pripomína Reuters. Platnosť prímeria mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia Talibanu zo zodpovednosti za tieto výbuchy obvinili susedný Pakistan. Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Správy
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková: Ukrajina a Slovensko sú partneri
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková: Ukrajina a Slovensko sú partneri
Správy
Vyhlásenie premiéra Fica po spoločnom rokovaní vlád SR a Ukrajiny
Vyhlásenie premiéra Fica po spoločnom rokovaní vlád SR a Ukrajiny
Správy

