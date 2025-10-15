Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Africká únia pozastavila Madagaskaru členstvo: Plukovník Randrianirina zloží sľub v piatok

Veliteľ elitnej vojenskej jednotky CAPSAT plukovník Michael Randrianirina.
Veliteľ elitnej vojenskej jednotky CAPSAT plukovník Michael Randrianirina. (Zdroj: TASR/AP/Brian Inganga)
TASR

ADDIS ABEBA/ANTANANARIVO - Africká únia v stredu s okamžitou platnosťou pozastavila Madagaskaru členstvo v riadiacich orgánoch tento panafrickej organizácie. Ide o reakciu na najnovší vývoj v tomto ostrovnom štáte, kde v utorok armáda prevzala moc a zvrhla prezidenta Andryho Rajoelinu. Informovala o tom agentúra AFP.

„Členstvo Madagaskaru je s okamžitou platnosťou pozastavené,“ vyhlásil predseda Komisie AÚ Mahamoud Ali Youssouf a odsúdil protiústavnú zmenu režimu v tomto ostrovnom štáte v Indickom oceáne. Africká únia vyzýva politických aktérov, aby na Madagaskare čo najskôr obnovili ústavný poriadok. Youssouf navrhol aj vyslať na Madagaskar misiu, ktorá by svojimi zisteniami na mieste mohla prispieť k usmerneniu ďalších krokov AÚ. „Zákon musí zvíťaziť nad silou. Náš prístup je založený na práve a dialógu,“ zdôraznil Youssouf.

Vojenský prevrat po odvolaní prezidenta Rajoelinu

Toto rozhodnutie AÚ prišlo necelých 24 hodín po vojenskom prevzatí moci plukovníkom Michaelom Randrianirinom. K prevratu došlo krátko po hlasovaní Národného zhromaždenia o odvolaní prezidenta Rajoelinu, ktorého legitimita bola spochybňovaná už niekoľko týždňov. Rajoelina je pravdepodobne na úteku.

Plukovník pripravuje prechodnú armádnu vládu

Spravodajský web Pressafrik informoval, že medzičasom sa v Antananarive zintenzívňujú politické rokovania o spôsobe vládnutia v prechodnom období. Podľa rozhlasovej stanice RFI plukovník Michael Randrianirina zorganizoval sériu stretnutí so štyrmi ďalšími plukovníkmi z armády a spoločne pripravujú vznik výboru, ktorý bude riadiť prechodnú vládu pod vedením armády.

Agentúra AFP s odvolaním sa na madagaskarskú štátnu televíziu v stredu informovala, že Randrianirina v piatok zloží sľub ako prezident prechodného obdobia.

Madagaskar od konca septembra zažíva demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Účastníci protestov požadujú demisiu vlády a usporiadanie nových volieb. Nespokojní občania na demonštráciách tiež žiadajú aj obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela i nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.

Viac o téme: ČlenstvoMadagaskarAfrická úniaAndry RajoelinaMichael Randrianirina
Nahlásiť chybu

