Preverovanie priamych zahraničných investícií chráni bezpečnosť EÚ

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila v poradí už piatu výročnú správu o preverovaní priamych zahraničných investícií (PZI) do členských krajín EÚ.
Komisia pripomenula, že k tejto správe je pripojený pracovný dokument jej pracovných útvarov. Správa uvádza, že počet oznámení v rámci mechanizmu spolupráce EÚ sa od roku 2021, rok po nadobudnutí účinnosti príslušného nariadenia, zvýšil o 15 %.
Rýchle preverovanie väčšiny prípadov
V roku 2024 členské štáty EÚ oznámili 477 prešetrovaných priamych zahraničných investícií, čo v približne 10 % prípadov vyvolalo otázky zo strany iných členských štátov. Zo 477 oznámených prípadov bola väčšina, až 92 %, uzavretá do dvoch týždňov. Zvyšných osem percent prípadov bolo predmetom hĺbkového posúdenia bezpečnostných rizík.
Obavy z úniku technológií
Približne polovica týchto podrobných posúdení sa týkala výroby a boli často vyvolané obavami z možného úniku technológií alebo špecifických znalostí, ako aj otázkami bezpečnosti dodávok.
V súlade s predchádzajúcim rokom eurokomisia vydala stanoviská v menej ako dvoch percentách prípadov. Správa tiež ukazuje, že do konca roka 2024 malo 24 členských štátov EÚ zavedené vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa preverovania PZI.
EK chce prísnejší rámec pre investície
V januári 2024 EK predložila legislatívny návrh na ďalšie posilnenie súčasného rámca EÚ pre skríning priamych zahraničných investícií. Ak sa na ňom spoluzákonodarcovia z Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty) dohodnú, revidované nariadenie uloží všetkým členským štátom EÚ povinnosť zaviesť a udržiavať národný mechanizmus skríningu priamych zahraničných investícií a zaviesť minimálnu úroveň harmonizácie v celej EÚ.