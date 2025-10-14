Napätie v Madagaskare: Prezident Rajoelina rozpustil parlament

ANTANANARIVO - Madagaskarský prezident Andry Rajoelina v utorok rozpustil parlament. Zabránil tým plánovanému hlasovaniu opozície, ktorého cieľom bolo donútiť ho odstúpiť z funkcie v dôsledku eskalujúcej politickej krízy. Píše agentúra AFP.
„Toto nariadenie nadobúda platnosť ihneď po jeho zverejnení v rozhlase a/alebo televízii,“ uviedla prezidentská kancelária na platforme Facebook. Rajoelina to obhajoval v samostatnom príspevku na sociálnych sieťach ako nevyhnutný krok na „obnovenie poriadku v našej krajine a posilnenie demokracie“.
Prezident odletel z Madagaskaru
Prezident podľa francúzskych médií cez víkend odletel z Madagaskaru francúzskym vojenským lietadlom. Francúzski predstavitelia túto informáciu doposiaľ pre AFP nepotvrdili. Opozičný líder Siteny Randrianasoloniaiko v reakcii na správu o Rajoelinovom odchode uviedol, že budú hlasovať za jeho obžalobu za zanedbanie povinností. Sám prezident v pondelok potvrdil, že sa ukrýva na „bezpečnom mieste“ bez uvedenia presnej polohy.
Krajinu od konca septembra sužujú demonštrácie prevažne mladých ľudí, ktorí sa podľa médií inšpirovali nedávnymi protestami v Keni a Nepále. Účastníci protestov požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb. Nespokojní občania na demonštráciách tiež žiadajú obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela aj nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba. V sobotu sa v hlavnom meste Antananarivo pridal k tisíckam protivládnych demonštrantov kontingent vojakov, v reakcii na čo prezident Rajoelina vyhlásil, že v krajine prebieha „pokus o nezákonné a násilné prevzatie moci“.