Šokujúce vyhlásenie náčelníka generálneho štábu: Izraelská armáda dosiahla víťazstvo nad Hamasom vďaka vojenskému tlaku

JERUZALEM - Izraelská armáda dosiahla víťazstvo nad palestínskym radikálnym hnutím Hamas vďaka vojenskému tlaku počas uplynulých dvoch rokov doplnenému diplomatickými krokmi. Uviedol to v nedeľu náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir, informovala agentúra AFP.
„Vojenský tlak, ktorý sme uplatňovali počas posledných dvoch rokov, spolu s diplomatickými opatreniami, priniesol víťazstvo nad Hamasom,“ vyhlásil Zamir vo videopríhovore. „Budeme naďalej konať s cieľom formovať bezpečnostnú realitu, ktorá zabezpečí, že Pásmo Gazy už nebude predstavovať hrozbu pre štát Izrael a jeho civilistov... Prostredníctvom našich operácií pretvárame Blízky východ a našu bezpečnostnú stratégiu na nasledujúce roky,“ dodal. Generál zdôraznil, že s návratom rukojemníkov sa plní jeden z hlavných cieľov vojenskej operácie. Bezpečnosť izraelských jednotiek a rukojemníkov počas konfliktu bola podľa jeho slov prioritou pri každom rozhodnutí.
Vyhlásenie bolo zverejnené v čase, keď Izrael a palestínske hnutie Hamas pripravujú výmenu väzňov a rukojemníkov
„Konali sme presne a profesionálne, systematicky a zodpovedne. Robili sme zložité rozhodnutia, aby sme neohrozili bezpečnosť rukojemníkov a výrazne znížili straty našich jednotiek,“ vysvetľoval Zamir. Upozornil tiež, že Izrael je stále „uprostred viacfrontovej vojny“ a že kroky izraelskej armády „formujú Blízky východ a našu bezpečnostnú stratégiu na nasledujúce roky“. Zdôraznil, že pred Izraelom stoja ďalšie výzvy, a preto bude naďalej v strehu, aby zaistil bezpečnosť a ochranu svojich občanov i štátu.
Zamirovo vyhlásenie bolo zverejnené v čase, keď Izrael a palestínske hnutie Hamas pripravujú výmenu väzňov a rukojemníkov prostredníctvom Medzinárodného Červeného kríža. Izrael má v rámci tejto výmeny prepustiť približne 250 palestínskych väzňov odsúdených za trestné činy proti štátu Izrael alebo jeho občanom, ako aj približne 1700 Palestínčanov zadržaných po 7. októbri 2023, ktorí sú vo väzbe v Izraeli bez súdneho konania. Hamas vráti Izraelu 48 rukojemníkov - živých i mŕtvych - zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023 po nečakanom vpáde palestínskych teroristických kománd na juh Izraela. Výmena rukojemníkov a väzňov sa má uskutočniť diskrétne, bez verejného obradu a mediálneho pokrytia.