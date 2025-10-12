EÚ bude v Egypte na mierovom summite o Gaze zastupovať António Costa

BRUSEL/PARÍŽ/GAZA - Predseda Európskej rady António Costa bude reprezentovať EÚ na pondelkovom mierovom summite o Gaze v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch, potvrdil v nedeľu jeho hovorca. Informuje agentúra AFP.
EÚ podporuje mierový plán
Mierový plán pre Blízky východ podľa neho „ponúka skutočnú šancu na vybudovanie spravodlivého a trvalo udržateľného mieru a EÚ je plne odhodlaná podporovať toto úsilie a prispievať k jeho vykonávaniu“.
Mierovému summitu o Gaze budú predsedať americký prezident Donald Trump a egyptská hlava štátu Abdal Fattáh Sísí. Cieľom schôdzky bude „ukončiť vojnu v pásme Gazy, zvýšiť úsilie o dosiahnutie mieru a stability na Blízkom východe a začať novú éru regionálnej bezpečnosti a stability“. Stretnutie sa uskutoční v pondelok popoludní „za účasti vedúcich predstaviteľov z viac ako dvadsiatich krajín,“ uviedla kancelária egyptského prezidenta.
Starmer, Guterres a Macron potvrdili účasť
Účasť na stretnutí prisľúbil aj britský premiér Keir Starmer, do Egypta sa chystá aj generálny tajomník OSN António Guterres a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý svoj zámer odcestovať do Egypta potvrdil ešte v sobotu.
Elyzejský palác vo vyhlásení uviedol, že stretnutie v Šarm aš-Šajchu využije Macron na „vyjadrenie svojej plnej podpory implementácii dohody“ a zopakovanie podpory Francúzska pre riešenie založené na existencii dvoch štátov.
Ďalší lídri sa zúčastnia summitu
Médiá okrem toho neoficiálne avizovali aj účasť španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, uvádza stanica BBC. Svoju účasť už potvrdil aj jordánsky kráľ Abdalláh II., dodáva AFP.
Prímerie v palestínskej enkláve medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti v piatok po nepriamych rokovaniach oboch strán a v nadväznosti na iniciatívu šéfa Bieleho domu. V pondelok má podľa plánu prebehnúť aj avizované prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.