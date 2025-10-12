MIMORIADNY ONLINE Ruský nálet zasiahol kostol na Ukrajine: Dvaja mŕtvi, štyria zranení

KYJEV - Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší štyria utrpeli zranenia pri ruskom bombardovaní východoukrajinského mesta Kosťantinivka, kde ruská letecká puma s váhou 250 kilogramov zasiahla pravoslávny kostol. Oznámil to dnes náčelník vojenskej správy mesta Serhij Horbunov. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Mediálne vyšetrovanie identifikovalo viac ako 135 000 ruských vojakov zabitých na Ukrajine.
6:00 Prieskum ukazuje, že viac ako 75 % Američanov podporuje ďalšie sankcie voči Rusku.
Ruská bomba zasiahla ukrajinský kostol, zahynuli dvaja ľudia, štyria sú zranení
Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší štyria utrpeli zranenia pri ruskom bombardovaní východoukrajinského mesta Kosťantinivka, kde ruská letecká puma s váhou 250 kilogramov zasiahla pravoslávny kostol. Oznámil to dnes náčelník vojenskej správy mesta Serhij Horbunov.
V kostole sa v čase náletu nachádzali miestni civilisti. Zranených polícia dopravila do nemocnice. Výbuch poškodil fasádu kostola a tiež deväť rodinných domov v okolí, dodal Horbunov. Vyzval spoluobčanov, aby neriskovali život a rýchlo sa evakuovali z mesta pri frontovej línii do bezpečnejších oblastí. "Zachráňte to najcennejšie - život! Evakuovajte sa hneď," zdôraznil.