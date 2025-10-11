Hamas očakáva ťažkosti v rokovaniach o druhej fáze Trumpovho mierového plánu: Je však pripravený bojovať

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas očakáva „ťažkosti“ v rokovaniach o druhej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V prípade jeho neúspechu alebo opätovného vypuknutia nepriateľských akcií je však pripravené bojovať. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal člen politického úradu Hamasu Hossam Badrán.
Druhá fáza Trumpovho 20-bodového plánu predpokladá odzbrojenie Hamasu, exil jeho bojovníkov a pokračovanie postupného sťahovania Izraela z Pásma Gazy. Podľa Badrána táto fáza, ako je zrejmé aj z jej samotných bodov, obsahuje množstvo úskalí. Za absurdný označil Badrán napríklad návrh, aby členovia Hamasu odišli z Pásma Gazy. Plán pritom predpokladá, že tí, ktorí sa rozhodnú odovzdať zbrane a zaviažu sa k mierovému spolunažívaniu, budú môcť v Gaze zostať. Záujemcom o odchod má byť zase poskytnutý bezpečný prechod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať. Od Palestínčanov navyše nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy; pokiaľ budú chcieť, môžu tak urobiť a aj sa slobodne vrátiť.
„Hovoriť o vyhnaní Palestínčanov, či už sú členmi Hamasu alebo nie, z ich zeme je absurdné a nezmyselné,“ povedal Badrán, ktorý sídli v Katare, rovnako ako mnohí ďalší členovia politického úradu Hamasu. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu pre AFP predtým povedal, že odzbrojenie Hamasu, plánované ako súčasť mierového plánu, neprichádza do úvahy a nie je ani predmetom rokovaní. Izrael a palestínske hnutie Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré nadobudlo platnosť v piatok a ktoré predpokladá výmenu 48 živých aj mŕtvych izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za takmer 2000 palestínskych väzňov.
Hamas odmieta úplné odzbrojenie v Gaze
Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní. Stanica BBC predpokladá, že o mnohých bodoch nasledujúcich fáz mierového plánu bude pravdepodobne ťažké dosiahnuť dohodu. Plán napríklad počíta s demilitarizáciou Pásma Gazy, zničením všetkej „vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry“ a tiež s tým, že Hamas sa na vláde v enkláve v budúcnosti nebude nijak podieľať - priamo ani nepriamo.
Hamas zatiaľ súhlasil iba s niektorými časťami plánu, o ďalších chce ešte viesť rokovania. Napríklad požiadavku na úplné odzbrojenie hnutie odmieta. Hamas je podľa Egypta pripravený „zastaviť“ používanie svojich zbraní, nie sa ich úplne vzdať. Hnutie predložilo Izraelu návrh, že svoje zbrane nebude používať päť až desať rokov.