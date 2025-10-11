Do Pásma Gazy sa po prímerí vrátilo už viac než pol milióna ľudí

GAZA - Do mesta Gaza sa od piatka, keď v palestínskej enkláve nadobudlo platnosť prímerie, vrátilo už viac než 500.000 ľudí. Oznámil to v sobotu hovorca úradu gazskej civilnej obrany Mahmúd Bassal. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Podľa izraelského denníka The Times of Israel zábery ukazujú Palestínčanov, ako sa vracajú do mesta Gaza, pričom mnohí z nich mávajú palestínskymi a egyptskými vlajkami. Mnohých vysídlených ľudí šokovala miera deštrukcie, zatiaľ čo iným sa uľavilo, keď zistili, že ich domovy stále stoja, uviedla AFP. V predchádzajúcom vyhlásení úradu, ktorý pôsobí pod vedením militantného hnutia Hamas, sa uvádzalo, že na sever vojnou zničeného Pásma Gazy sa vrátilo asi 200-tisíc Palestínčanov. Bassal povedal, že záchranné zložky sa teraz sústreďujú na nájdenie tiel ľudí, ktorí počas vojny prišli o život. Pod troskami môže byť zavalených podľa neho až 10-tisíc osôb.
V Gaze platí prímerie po mesiacoch bojov
V meste Gaza je od augusta oficiálne vyhlásený hladomor a podľa nedávnej správy vyšetrovateľov Rady OSN pre ľudské práva pácha Izrael na palestínskom území genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izrael a Hamas sa vo štvrtok v Egypte dohodli na prímerí, ktoré začalo platiť v piatok o 11.00 h SELČ a ktoré predpokladá výmenu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v izraelských väzniciach.
Táto výmena sa má uskutočniť do 72 hodín od skončenia odsunu izraelských jednotiek na vopred stanovené línie v Pásme Gazy. Túto fázu izraelská armáda ukončila v piatok popoludní. Palestínska civilná obrana potvrdila, že izraelské jednotky a obrnené vozidlá sa stiahli z pozícií v mestách Gaza a Chán Júnis. Takmer všetci z 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy boli v dôsledku vojny vysídlení, a to v mnohých prípadoch aj niekoľkokrát.