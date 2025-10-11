Veľká automobilka rieši problém s brzdami: Do servisu musia ísť tisícky áut!

PARÍŽ - Francúzske úrady nariadili stiahnutie viacerých osobných vozidiel značky Dacia Duster. Dôvodom je vážna technická chyba parkovacej brzdy, ktorá môže spôsobiť, že vozidlo sa nezabezpečí ani po stlačení tlačidla „P“. Dotknuté sú modely vyrobené v období od marca 2024 do februára 2025, pričom ide o autá, ktoré sa predávajú aj na iných európskych trhoch.
Podľa oficiálnej správy je problémom chybne nastavený snímač polohy parkovacej brzdy. Ten sa nachádza pod nesprávnym uhlom, čo môže viesť k tomu, že poistný čap sa nezacvakne správne do polohy „P lock“. V praxi to znamená, že brzda sa nemusí aktivovať ani vtedy, keď vodič vypne motor, odopne bezpečnostný pás alebo otvorí dvere. Riziko nehody je preto výrazne vyššie.
Automobilka preto spúšťa rozsiahlu servisnú akciu, v rámci ktorej budú majitelia vyzvaní na bezplatnú kontrolu a opravu svojich vozidiel. Úrady zároveň zdôrazňujú, že aj keď systém asistovanej parkovacej brzdy (APB) ostáva funkčný a dokáže vozidlo imobilizovať, neodkladná návšteva servisu je nevyhnutná.
Vodičom, ktorí vlastnia vozidlá z postihnutej výrobnej série, sa odporúča okamžite kontaktovať svojho predajcu alebo autorizovaný servis. Aj keď problém bol zatiaľ oficiálne potvrdený vo Francúzsku, podobné opatrenia sa dajú očakávať aj v ďalších krajinách Európskej únie.