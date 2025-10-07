Nemecký kancelár Merz žiada zrušiť zákaz predaja áut so spaľovacím motorom

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že chce, aby Európska únia zrušila plánovaný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035. Podľa agentúry AFP Berlín hľadá spôsoby, ako pomôcť svojmu oslabenému automobilovému priemyslu.
EÚ predošlý mesiac po tlaku výrobcov automobilov prisľúbila, že urýchlene preskúma cieľ pre rok 2035. „Nechcem, aby Nemecko bolo jednou z krajín, ktoré podporujú tento nesprávny zákaz,“ povedal Merz v rozhovore pre televíziu NTV. Najväčšie nemecké automobilky - Volkswagen, BMW či Mercedes-Benz - spochybňujú plány Únie, zatiaľ čo sa im doteraz nepodarilo vybudovať dostatočne konkurencieschopné prevádzky v oblasti elektromobilov oproti čínskym rivalom, ako je napríklad BYD, poznamenala AFP.
Kancelár priznal, že stanovisko nemeckej vlády je stále predmetom diskusií s jeho koaličnými partnermi zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Minister životného prostredia Carsten Schneider podľa neho „zatiaľ nie je presvedčený“ o potrebe zmeny, no Merz dúfa, že vláda dosiahne spoločnú pozíciu pred štvrtkovým stretnutím s predstaviteľmi automobilového sektora.
Minister Schneider odmietol prehodnotenie zákazu
Práve Schneider v rozhovore zverejnenom v pondelok v denníku Die Zeit odmietol výzvy na prehodnotenie plánovaného zákazu. Istota v plánovaní je kľúčová pre úspešné podnikanie, zdôraznil minister a dodal, že aj z ekonomického hľadiska je správne pokračovať v zvolenej ceste. „Od roku 2035 už nové autá v EÚ nebudú vypúšťať CO2 alebo výrobcovia budú platiť pokuty. Taká je súčasná právna situácia,“ uzavrel Schneider.
Merz upozornil, že dieselové motory sú naďalej nevyhnutné pre výrobu nákladných vozidiel a že by bolo „vážnou chybou“, ak by Nemecko stratilo schopnosť vykonávať výskum v tejto oblasti. Poznamenal, že v budúcnosti by mohli byť vyvinuté syntetické palivá, ktoré by umožnili spaľovacím motorom fungovať „ekologicky prijateľným spôsobom“. „Nemali by sme zakazovať, mali by sme dať možnosť technológiám, a to je môj cieľ,“ zakončil.