Rada UNESCO vybrala egyptského exministra na post generálneho riaditeľa UNESCO

PARÍŽ - Rada Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v pondelok vybrala bývalého egyptského ministra cestovného ruchu a pamiatok Chálida Anáního na post nového generálneho riaditeľa. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Anání (54) svoju kampaň spustil už začiatkom apríla 2023 a odvtedy si vybudoval silnú regionálnu podporu. Preto bol v tajnom hlasovaní pre štvorročné funkčné obdobie favoritom voči Édouardovi Firminovi Matokovi (69) z Konžskej republiky.
Väčšina Rady UNESCO ho zvolila do čela
Rada UNESCO zastupuje 58 zo 194 členských štátov a Anáního zvolila väčšinou 55 hlasov. Matoko získal dva hlasy a Spojené štáty, ktoré UNESCO opúšťajú, nehlasovali. Výber bude predložený na schválenie členom UNESCO 6. novembra. Ak jeho nomináciu potvrdia, Anání sa 14. novembra ujme funkcie ako prvý generálny riaditeľ UNESCO z arabskej krajiny a druhý z Afriky.
Súčasná generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová sa pokúšala zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov financovania, pretože Spojené štáty do rozpočtu agentúry OSN pre kultúru a vzdelávanie prispievali na úrovni približne osem percent. Koncom roka 2026 o tieto peniaze UNESCO príde, keď odchod USA nadobudne účinnosť.
USA kritizovali UNESCO a vystupujú z organizácie
Biely dom dlhodobo kritizoval politiku organizácie a prezident Trump preto v júli rozhodol o vystúpenie USA s tvrdením, že je zaujatá voči Izraelu a propaguje „rozdeľujúce“ ciele. Zopakoval svoj krok z prvého funkčného obdobia, ktorý však zvrátil Joe Biden.
V máji oznámila odchod z UNESCO aj Nikaragua pre udelenie výročnej ceny organizácie nikaragujským novinám La Prensa, ktorých zamestnanci boli nútení odísť do exilu.
UNESCO vzniklo po druhej svetovej vojne na podporu mieru prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. Známa je najmä pre označovanie a medzinárodnú ochranu archeologických a historických lokalít.