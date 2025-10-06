V Česku už sa začína formovať nová koalícia: Prezident potvrdil, že ju chcú zostaviť ANO, SPD a Motoristi sebe

PRAHA - Z prvých vyjadrení predsedov strán, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne, je podľa českého prezidenta Petra Pavla zrejmé, že existuje záujem na vzniku koaličnej vlády troch strán – hnutia ANO, hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) a strany Motoristi sebe. O jej konkrétnom zložení sa bude ešte len rokovať medzi predsedami týchto strán. Povedal to v pondelok po ukončení prvého kola rokovaní. Ďalšie sa podľa jeho slov uskutočnia podľa potreby, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Ocenil, že rokovania so všetkými lídrami boli otvorené, vecné a korektné. Hovorili spolu o výsledkoch volieb, možnostiach skladania vlády, ale aj o zložení Poslaneckej snemovne, programových prioritách a ďalších rokovaniach. „To, čo je zrejmé podľa prvých vyjadrení, je, že je tu záujem na koaličnej vláde troch strán, teda ANO, SPD a Motoristov. O jej konkrétnom zložení a personálnom zabezpečení sa bude ešte ďalej rokovať medzi predsedami politických strán,“ povedal Pavel.
„Ako SPD, tak Motoristi počítajú so svojou účasťou vo vláde. Niektorí budú chcieť skôr staviť možno na odborníkov, niektorí na politikov, teda tých, ktorí boli zvolení do parlamentu, prípadne viditeľné tváre zo svojich strán,“ načrtol Pavel s tým, že o detailoch sa ešte rokuje.
Podotkol, že nikto nemá snahu proces uponáhľať. Strany musia mať podľa jeho slov dostatok času na dohodnutie všetkých detailov, programových zhôd a tiež personálneho zloženia snemovne i možnej vlády. S predsedami všetkých strán chce ďalej rokovať podľa potreby. „Budem ich zvolávať buď na základe ich žiadosti, alebo na základe nejakého posunu, o ktorom sme sa dohodli, že sa budeme navzájom informovať,“ avizoval prezident.
Strany sa dohodli, že si nebudú pripravovať prekvapenia
Všetci sa podľa jeho slov zhodli na tom, že si navzájom nebudú nachystávať žiadne prekvapenia. „Naším záujmom je, aby v rozumnom čase bola zložená nielen snemovňa, ale aby sme tiež mali funkčnú vládu s podporou,“ povedal Pavel s tým, že o rôznych pracovných verziách nebudú médiá informovať. Z obsahu rokovaní prezradil aj to, že takmer všetci predsedovia strán sa zhodli na potrebe upraviť rokovací poriadok a zmeniť kultúru rokovania snemovne. Upozornil, že ak rokovanie v snemovni nebude vecné a nebude sa zameriavať na riešenie konkrétnych problémov, ale poslanci na ňom budú tráviť veľa času osočovaním súperov, dôvera ľudí v demokraciu a jej inštitúcie nebude vysoká.
Opäť vyzdvihol dôležitosť českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu. „Ak by sme túto podporu akokoľvek redukovali alebo dokonca ukončili, potom uškodíme predovšetkým sami sebe. Ale ukončenie tejto podpory by malo negatívny vplyv aj na Ukrajinu, kde by prišlo o život oveľa viac ľudí,“ vysvetlil svoj pohľad prezident. Dodal, že nijako nebráni záujmu Andreja Babiša získať o iniciatíve viac informácií. „Predpokladám, že ako s Andrejom Babišom, tak so zástupcami ostatných politických strán, budeme mať na pamäti predovšetkým záujem ČR, našich spojencov aj partnerov, akým je Ukrajina, a nepoškodíme ani ich ani seba,“ dodal Pavel.