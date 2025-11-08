OTRASNÝ čin v McDonald's! Hádka o vrátenie peňazí sa zmenila na horor, VIDEO žena zaútočila na zamestnankyňu

MICHIGAN - V americkom Michigane sa odohral šokujúci incident. Rozzúrená zákazníčka hodila pohár vriacej kávy do manažérky McDonald’s počas hádky o vrátenie peňazí. Žena utrpela popáleniny a polícia po útočníčke vyhlásila pátranie. Za nejaký čas sa ju podarilo nájsť.
Incident sa stal v utorok ráno v meste Saginaw. Podľa záberov z bezpečnostnej kamery 48-ročná zákazníčka kričala kvôli vráteniu peňazí na manažérku, ktorá sa snažila situáciu upokojiť a vysvetľovala, že refundácia prebehne do 48 hodín. Tieto slová však zákazníčku ešte viac rozčúlili. Tvrdila, že v reštaurácii čaká už viac než hodinu, a žiadala ospravedlnenie. V okamihu, keď sa manažérka otočila, aby odišla, žena strhla viečko z pohára a hodila na ňu horúcu kávu. "Do ri*i, ty ku*va! Chyť si tú horúcu kávu!" kričí žena, zatiaľ čo vriaci nápoj dopadá na zamestnankyňu.
Zamestnankyňa utrpela menšie popáleniny na tvári a krku. Útočníčka po incidente z reštaurácie odišla, zatiaľ čo ostatní zákazníci zostali v šoku. Videozáznam sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, čo pomohlo polícii páchateľku identifikovať v priebehu niekoľkých hodín, píše Daily Mail. Polícia z Buena Vista Township uviedla, že ženu už pozná, no zatiaľ ju nezadržala. Čelí podozreniu z trestného činu útoku, ktorý by mohol byť kvalifikovaný ako zločin alebo priestupok v závislosti od rozsahu zranení obete.
Vyšetrovatelia označili útok za "absolútne neakceptovateľný" a upozornili, že násilné správanie voči pracovníkom v službách nebude tolerované. "Hodiť po niekom horúcu kávu nie je len neslušné – je to trestné," uviedol jeden z policajtov.