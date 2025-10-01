Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Záver dovolenky ako z hororu: Desiatky turistov uviazli na gréckom ostrove pre zrušený let! Pomoc si zháňali sami

PRAHA/SKIATOS– Záver dovolenky ako z hororu. Viac ako tridsať českých turistov cestovnej kancelárie Čedok, medzi ktorými boli aj rodiny s malými deťmi a seniori, uviazlo na gréckom ostrove Skiatos. Domov mali letieť v pondelok nízko nákladovou spoločnosťou Ryanair, ich let bol však zrušený a napriek tomu, že nešlo o ich vinu, po odložení a neskôr úplnom zrušení letu si museli sami pomôcť, ako vedeli – zháňať si ubytovanie, zariadiť dopravu, predĺžiť poistenie.

„Cely deň sme čakali na letisku. Večer o ôsmej nám iba oznámili, že let je zrušený a máme si všetko zaistiť sami. Povedali nám, nech ráno prídeme znova. Ale ďalší let sa stále neobjavuje. Na tabuliach sa len občas ukáže čas odletu a zasa zmizne,“ opísala ešte v utorok počas dňa pre iDnes.cz jedna z cestujúcich.

Ako ďalej uviedla, Ryanair podla jej slov cestujúcim, ktorí leteli priamo cez spoločnosť, dá raz za pol dňa 4-eurový poukaz, za ktorý si na letisku aale nekúpia ani sendvič. „Nám preto, že sme neleteli priamo cez leteckú spoločnosť, nebola poskytnutá žiadna pomoc,“ dodala.

Cestovná kancelária cez ktorú si letenky kúpila časť klientov, potvrdila, že situáciu monitoruje a intenzívne pracuje na riešení. Hoci najbližšie lety boli plné, hovorkyňa cestovky Klára Divíšková uviedla, že sa snažia zabezpečiť náhradnú prepravu.

Tiež povedala, že pasažieri majú právo žiadať náhradu vzniknutých nákladov priamo od leteckej spoločnosti. Ak dopravca neposkytol ubytovanie a transfer, musia si cestujúci ponechať všetky účtenky a požiadať o kompenzáciu Ryanair.

 

