Nebezpečná kozmetika na trhu pred Vianocami: Produkty na FOTO nekupujte, okamžite ich vyhoďte!

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate Rapex - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ich nahlásili kontrolné orgány v Taliansku, Luxembursku, Bulharsku a v Litve. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. "Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie," uviedol.

1. hlásenie č. A12/03596/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fresia di Lanzarote - parfum

značka: Perlier

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 935003

čiarový kód: 8009740866442

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Perlier srl, Corso Monforte 36, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfum vo fľaši s rozprašovačom, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

2. hlásenie č. A12/03602/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Flower By Kenzo - kozmetická súprava

značka: Kenzo

typ výrobku/číslo výrobku: K110070

výrobná dávka: 7W01

čiarový kód: 3274872354760

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: LVMH FRAGRANCE BRANDS, 7 AVENUE MONTAIGNE BP 742, 60007 Beauvais Cedex, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfumovanú vodu (30 ml) a telový krém (50 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

3. hlásenie č. A12/03603/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Attiva antistress tonico rinfrescante - pleťové tonikum

značka: Clinians

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: S5AB4363

čiarový kód: 8003510013098

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, osviežujúce pleťové tonikum v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/03604/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Admit - parfumovaná voda

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 246666

čiarový kód: 5414666002738

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: FIRST NOTE PERFUMES in vereffening, Vaartstraat 189 C, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/03605/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Amethyste - parfumovaná voda

značka: Elementi di Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: 92001973

výrobná dávka: 70213

čiarový kód: 8007033914573

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 120 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/03607/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tresor - kozmetická súprava

značka: Lancome Paris

typy výrobkov/čísla výrobkov: 810994, 888490, 38P401

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3614271847126

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, 62 QUAI CHARLES

PASQUA-CS 30141, 92688 LEVALLOIS PERRET, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (30 ml), telové mlieko (50 ml) a sprchovaciu penu (50 ml), viď obrázo

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

7. hlásenie č. A12/03609/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Setablu fiamma - toaletná voda

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8055348168303

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Esseci Italia S.r.l., via Scafati 34, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

8. hlásenie č. A12/03610/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Genny Caress - telové mlieko

značka: Genny Caress

typ výrobku/číslo výrobku: 92002298

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8007033680362

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart Co, Srl, Via I Maggio 5/A, 43022 Montechiarugolo PR, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, telové mlieko v plastovej tube, zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/03611/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nivea Sun kids - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 94310474

čiarový kód: 4005808854035

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením s SPF 20, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

10. hlásenie č. A12/03612/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Latte dopo sole rigenerante all'oliop di Argan - telové mlieko po opaľovaní

značka: Leocrema

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 18071 210096

čiarový kód: 8008970037684

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter S.r.l., viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchi (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, regeneračné mlieko po opaľovaní v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

11. hlásenie č. A12/03613/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Iceberg Parfum - pena do kúpeľa

značka: Iceberg

typ výrobku/číslo výrobku: 5684

výrobná dávka: 600551001

čiarový kód: 799575506405

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Gilmar Spa, Via Malpasso 723/725, 47048 S. Giovanni In. Marignano (RN), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

12. hlásenie č. A12/03614/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Officinalis Gel doccia purificante - sprchovací gél

značka: L'angelica

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8017331025024

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Guaper Spa, Via Gobetti 4, 40050 Funo (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

13. hlásenie č. A12/03615/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Hydracare - kúpeľový a sprchovací krém

značka: L'angelica

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8017331016565

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Guaper Spa, Via Gobetti 4, 40050 Funo (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, kúpeľový a sprchovací krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

14. hlásenie č. A12/03617/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ultra Fix deciso - vosk na vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 00112

čiarový kód: 8033706390542

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: COSMOGEL S.r.l., Corso Garibaldi 328, 88812 Crucoli (KR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, vosk na vlasy v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

15. hlásenie č. A12/03618/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Olio di Argan effetto seta - krém na ruky

značka: Dermomed

typ výrobku/číslo výrobku: ERM016

výrobná dávka: IT1603155AA

čiarový kód: 8032680395949

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italchimica Srl, Riviera Maestri del Lavoro 10, 35127 Padova, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, krém na ruky v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

16. hlásenie č. A12/03619/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Invictus - kozmetická súprava

značka: Paco Rabanne

typ výrobku/číslo výrobku: 65130154

výrobná dávka: 80101

čiarový kód: 3349668559435

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: PUIG FRANCE, 65/67 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (100 ml) a sprchovací gél (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

17. hlásenie č. A12/03620/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Gian Marco Venturi Uomo - kozmetická súprava

značka: Gian MARCO Venturi

typ výrobku/číslo výrobku: 637201

výrobná dávka: L24820SP

čiarový kód: 8002747060837

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (30 ml) a výrobok po holení (30 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

18. hlásenie č. A12/03621/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Zippo Original - kozmetická súprava

značka: Zippo

typ výrobku/číslo výrobku: 709361

výrobné dávky: 1917245A, 19247A

čiarové kódy: 679602703611, 679602708937

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Malvive Spa, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (40 ml) a sprchovací gél na telo a vlasy (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

19. hlásenie č. A12/03622/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aquamarine - kúpeľový a sprchovací gél

značka: Elementi di Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: GA09488

výrobná dávka: 828301

čiarový kód: 8007033786095

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, kúpeľový a sprchovací gél v plastovej fľaši, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

20. hlásenie č. A12/03623/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Terra lumi nature - bronzujúci púder

značka: Deborah

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: C1155

čiarový kód: 8009518118636

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Deborah Group SpA, Via Solferino 7, 20121 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 11 g, bronzujúci púder v plastovom obale s priehľadným plastovým viečkom, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/03624/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Armonia - sprchovací gél

značka: Gattinoni

typ výrobku/číslo výrobku: 830312

výrobná dávka: 830312

čiarový kód: 8029241126067

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: So. Di. Co Srl, Via Lorenzo Mascheroni 31, 20145 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, sprchovací gél v plastovej tube, ktorý je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

22. hlásenie č. A12/03625/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acquadi Rich - kozmetická súprava

značka: Acquadi Rich

typy výrobkov/čísla výrobkov: B1287BL, F1185BL

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002747060974

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (30 ml) a šampón (60 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

23. hlásenie č. A12/03627/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Eau de Genny - pena do kúpeľa

značka: TJ Morris

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MORRIS PROFUMI DIVISIONE DELLA HENKEL S.P.A., STR. MARETTO - RONCOPASCOLO 13, 43100 Parma (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

24. hlásenie č. A12/03629/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Genny Caress - parfumovaná voda

značka: Genny Caress

typ výrobku/číslo výrobku: 70401

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8011889704011

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart Co. Srl, Via I Maggio 5/A, 43022 Montechiarugolo PR, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

25. hlásenie č. A12/03630/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Elementi di Byblos - kúpeľový a sprchovací gél

značka: Elementi di Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: 92002188

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8007033788457

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell SpA, Via P.Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, kartónová škatuľka obsahujúca kúpeľový a sprchovací gél vo fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

26. hlásenie č. A12/03631/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Experience Discovery - pena do kúpeľa

značka: Sergio Tacchini

typ výrobku/číslo výrobku: 100113250

výrobná dávka: 14092101

čiarový kód: 8002135080959

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Nuovi Profumi Società Cooperativa P.A., Via Marettto 13, 43126 Parma (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

27. hlásenie č. A12/03633/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Rocco Barocco Tre - sprchovací gél

značka: Rocco Barocco

typ výrobku/číslo výrobku: 9206

výrobná dávka: 929304

čiarový kód: 8011889092064

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart Co. Srl, Via I Maggio 5/A, 43022 Montechiarugolo PR, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, sprchovací gél v plastovej tube, ktorý je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

28. hlásenie č. A12/03635/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fiori di Essenza Divina - kozmetická súprava

značka: Renato Balestra

typy výrobkov/čísla výrobkov: GA09048, 92001973

výrobná dávka: 70213

čiarový kód: 8007033914573

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca telové mlieko (100 ml) a toaletnú vodu (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

29. hlásenie č. A12/03637/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tutti i giorni con gomma guar e chitosano - šampón

značka: DIKSON

typy výrobkov/čísla výrobkov: neuvedené

výrobná dávka: FC71PG

čiarový kód: 8000836134353

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Muster e Dikson Service SpA, Via Priv. Da Via Kennedy, 20023 Cerro Maggiore (MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, šampón v plastovej fľaši s dávkovacím uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

30. hlásenie č. A12/03638/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Renato Balestra Diamante Nero - kozmetická súprava

značka: Renato Balestra

typ výrobku/číslo výrobku: 92001971

výrobná dávka: 70213

čiarový kód: 8007033914597

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (100 ml) a telové mlieko (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

31. hlásenie č. A12/03639/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Police To be - telový šampón

značka: Police

typ výrobku/číslo výrobku: 608093

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 679602608091

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mavive SpA, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, telový šampón v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

32. hlásenie č. A12/03640/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sex uni sex - telový šampón

značka: INTESA

typ výrobku/číslo výrobku: 100620

výrobná dávka: B03ED0706626

čiarový kód: 8003510024544

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telový a vlasový šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

33. hlásenie č. A12/03643/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Narciso Rodriguez for men - kozmetická súprava

značka: Narciso Rodriguez

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1190L

čiarový kód: 3423222005894

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: SHISEIDO INTERNAT FRANCE SAS, CHEMIN DE LA FONTAINE, 45504 GIEN CEDEX, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfumovanú vodu (50 ml), telové mlieko (50 ml) a sprchovaciu penu (50 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

34. hlásenie č. A12/03644/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Emblem - kozmetická súprava

značka: Montblanc

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3386460105552

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: INTERPARFUMS, 10 Rue de Solferino, 75007 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava pozostávajúca z dvoch toaletných vôd (100 - 7,5 ml) a krému po holení (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

35. hlásenie č. A12/03645/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Enrico Coveri Le Nouvel Homme - toaletná voda

značka: Enrico Coveri

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: F28096974

čiarový kód: 3509161106974

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: EVAFLOR SA, 68 RUE BAYEN, 75017 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca dve fľašky toaletných vôd o objeme 50 a 12 ml, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

36. hlásenie č. A12/03646/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema solare viso - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 4005808854134

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením s SPF 10, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

37. hlásenie č. A12/03650/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: 21 Intense colour - ceruzka na oči

značka: KIKO

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8059385002620

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Kiko S.p.A., Via Paglia 1/D, 24122 Bergamo, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: zalando.be

popis: ceruzka na oči zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

38. hlásenie č. A12/03651/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: LondonFog - ceruzka na oči

značka: Pixi + Hello Kitty

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 0385 21BH09A

čiarový kód: 885190230372

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Pixi 27, 114 27 Stockholm, Švédsko

výrobok ponúkaný cez internet: zalando.be

popis: ceruzka na oči zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

39. hlásenie č. A12/03652/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Dark pearl - ceruzka na oči

značka: Charlotte Tilbury

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5060332320493

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Charlotte Tilbury Beauty Ltd (Ireland), ORMOND BUILDING 31-36 ORMOND QUAY UPPER, DUBLIN, Írsko

výrobok ponúkaný cez internet: sephora.fr

popis: ceruzka na oči zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

40. hlásenie č. A12/03653/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: 203 Shade - ceruzka na oči

značka: Pat McGrath Labs

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 843004108934

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Pat McGrath Cosmetics, RP Biorius, 7170 Manage, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: sephora.fr

popis: ceruzka na oči a strúhadlo zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

41. hlásenie č. A12/03654/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Crayon yeux Les Gemmes - ceruzka na oči

značka: L'Atelier du sourcil

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 01H2

čiarový kód: 3760259080297

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: ADS F&P, rue Réaumur 87, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: april-beauty.lu

popis: ceruzka na oči zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

42. hlásenie č. A12/03656/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Rock 'n' Kohl - Iconic liquid - ceruzka na oči

značka: Charlotte Tilbury

typ výrobku/číslo výrobku: Bedroom Black

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5060332320301

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Charlotte Tilbury Beauty Ltd (Ireland), ORMOND BUILDING 31-36 ORMOND QUAY UPPER, DUBLIN, Írsko

výrobok ponúkaný cez internet: sephora.fr

popis: ceruzka na oči zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.

43. hlásenie č. A12/03659/24

Výrobok bol zistený v Bulharsku.

názov: FEETCALM CALLUS & HARD SKIN SPRAY - sprej na nohy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobné dávky: P178 23 2307158, P199 23 2307156

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: FEETCALM COSMETICS SL, Barcelona, C/Camp, 1 Local 5, Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprej na stvrdnutú pokožku nôh, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

V zozname zložiek na obale výrobku sa nachádza zakázaná látka - Trisodium NTA (Trisodium nitrilotriacetate), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

44. hlásenie č. A12/03660/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Speed - dezodorant

značka: Lotto

typ výrobku/číslo výrobku: 3800361

výrobná dávka: 204516

čiarový kód: 8009350805718

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Weruska & Joel Srl, Corso Moncalieri 381, 10133 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

45. hlásenie č. A12/03662/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Evento - dezodorant

značka: Roberto Capucci

typ výrobku/číslo výrobku: 1420

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8054956591336

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extrafragrance Unipersonale S.r.l., Centro Direzionale Isola A/7, 80143 Napoli, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 120 ml, sprejový dezodorant vo fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

46. hlásenie č. A12/03663/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Protect care - dezodorant

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 72779610

čiarový kód: 4005900388933

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Wiesinger Weg 25, 20253 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

47. hlásenie č. A12/03664/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: neuvedené - telové mlieko

značka: Replay

typ výrobku/číslo výrobku: 82431809

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 679602318099

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Malvive Spa, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, telový krém v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

48. hlásenie č. A12/03666/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: CK One Shock - kozmetická súprava

značka: Calvin Klein

typ výrobku/číslo výrobku: 789751

výrobná dávka: 2186

čiarový kód: 3607342454767

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COTY FRANCE SAS, 14 rue du 4 Septembre, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (100 ml) a telové mlieko (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

49. hlásenie č. A12/03667/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mare - sprejový dezodorant

značka: Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: GA14384

výrobná dávka: 920736001

čiarový kód: 8007033788808

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato BO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, hliníková aerosólová fľaška, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

50. hlásenie č. A12/03668/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Monta Dark - toaletná voda

značka: PARFUMS DE QUALITE

typ výrobku/číslo výrobku: Eau de Toilette

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8053830053069

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

51. hlásenie č. A12/03669/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Monella vagabonda Glamour/ Monella vagabonda Funky - toaletná voda

značka: Monella Vagabonda

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: AV08

čiarové kódy: 8033020300067

8033020300074

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: A.R.A. srl, Via del Macello 21/d, 26013 Crema (CR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

52. hlásenie č. A12/03671/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: RB - kúpeľový a sprchovací gél

značka: Renato Balestra

typ výrobku/číslo výrobku: 92002718

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato BO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kúpeľový a sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

53. hlásenie č. A12/03672/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Vetyver - sprchovacia pena

značka: Malizia

typ výrobku/číslo výrobku: 180980

výrobná dávka: B03ED07328

čiarový kód: 8003510007035

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato SpA, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovacia pena v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

54. hlásenie č. A12/03673/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Eau de toilette - Gel doccia - kozmetická súprava

značka: ISSEY MIYAKE

typ výrobku/číslo výrobku: 4879750

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3423474879755

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 56 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca toaletnú vodu (75 ml), sprchovací gél (50 ml) a toaletnú tašku, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

55. hlásenie č. A12/03674/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Rock'm Rose - kozmetická súprava

značka: Valentino

typ výrobku/číslo výrobku: 81080124

výrobné dávky: 7266601401, 7242

čiarové kódy: 737052137070, 737052039480

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfumovanú vodu (50 ml), telové mlieko (200 ml) a sprchovací gél (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

56. hlásenie č. A12/03675/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Oro - parfumovaná voda

značka: Renato Balestra

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 19605

čiarový kód: 8007033910094

krajina pôvodu: Taliansku

výrobca: Coswell Spa, via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

57. hlásenie č. A12/03679/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Amore e Psiche ph fisiologico - parfumovaný sprchovací gél

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8004830295294

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum Srl, via dell'Artigianato 7, 25050 Niardo, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaný sprchovací gél v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

58. hlásenie č. A12/03680/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Latte e oliva - kúpeľový a sprchovací krém

značka: Palmolive

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8714789655109

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Colgate Palmolive Spa, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 000148 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 650 ml, kúpeľový a sprchovací krém v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

59. hlásenie č. A12/03681/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Armonia - pena do kúpeľa

značka: Gattinoni

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 830312

čiarový kód: 8029241126067

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: So.Di.Co Srl, Via Lorenzo Mascheroni 31, 20145 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, kartónová škatuľka obsahujúca penu do kúpeľa v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

60. hlásenie č. A12/03682/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mare - telový sprej

značka: Elementi di Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: 92002189

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8007033788457

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telový sprej v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

61. hlásenie č. A12/03683/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Moon Light - parfumovaná voda

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 97713

čiarový kód: 6291012871090

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: Scion International LLC, Industrial Area No. 13 Street No. 31, 5551 Sharjah, Spojené arabské emiráty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

62. hlásenie č. A12/03684/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Oliva - kozmetická súprava

značka: La Bioteca Italiana

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8032649453505

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: San. Eco. Vit. Srl, via Galileo 9, 21040 Gerenzano (VA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca kondicionér na vlasy (150 ml), šampón (250 ml) a výrobok na telo a vlasy (200 ml), viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

63. hlásenie č. A12/03685/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mare deo spray - dezodorant

značka: Elementi di Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: GA14384

výrobná dávka: 920736001

čiarový kód: 8007033788808

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

64. hlásenie č. A12/03692/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Crayon à Lèvres et Taille-crayon - ceruzka na pery a strúhadlo

značka: Pat McGrath Labs

typ výrobku/číslo výrobku: 304 Suburbia

výrobná dávka: 304 Suburbia

čiarový kód: 843004109016

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Pat McGrath Cosmetics, RP Biorius, 7170 Manage, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: sephora.fr

popis: kartónová škatuľka obsahujúca ceruzku na pery a strúhadlo, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

65. hlásenie č. A12/03694/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Crayon à Lèvres et Taille-crayon - ceruzka na pery so strúhadlom

značka: Pat McGrath Labs

typ výrobku/číslo výrobku: Bridgerton 316 Cosmic Vibes

výrobná dávka: Bridgerton 3561A

čiarový kód: 843004109474

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Pat McGrath Cosmetics, RP Biorius, 7170 Manage, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.iciparisxl.lu

popis: kartónová škatuľka obsahujúca ceruzku na pery a strúhadlo, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

66. hlásenie č. A12/03695/24

Výrobok bol zistený v Luxembursku.

názov: Crayon à Lèvres et Taille-crayon - ceruzka na pery a strúhadlo

značka: Pat McGrath Labs

typ výrobku/číslo výrobku: 320 Structure

výrobná dávka: 320 Structure

čiarový kód: 843004108989

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Pat McGrath Cosmetics, RP Biorius, 7170 Manage, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: sephora.fr

popis: kartónová škatuľka obsahujúca ceruzku na pery a strúhadlo, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Výrobok obsahuje látku Perfluorononyl dimethicone.

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.

67. hlásenie č. A12/03696/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ambre Solaire bassa 10 - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Garnier

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 22F100

čiarový kód: 3600540586711

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Garnier, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením s SPF 10, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

68. hlásenie č. A12/03697/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Semi di lino e cristalli liquidi - gél na vlasy

značka: Bilba

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002410021691

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.p.A., via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, gél na vlasy v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

69. hlásenie č. A12/03698/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Attiva antistress latte detergente idratante - čistiace pleťové mlieko

značka: Clinians

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8003510013081

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mirato Spa, Strada Prov. Est Sesia snc, 28064 Landonia (NO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, čistiace pleťové mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

70. hlásenie č. A12/03699/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Visible Radiance - čistiace pleťové mlieko

značka: L'OREAL

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 28E803

čiarový kód: 501108046588

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, čistiace pleťové mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

71. hlásenie č. A12/03705/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: DALAN d'Olive Body Oil Instantly Moisturizing - telový olej

značka: Dalan d'Olive

typ výrobku/číslo výrobku: 46 03327-002

výrobná dávka: 301 (PD: 22.12.21 ED: 22.12.25)

čiarový kód: 8690529001026

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Dalan Kimya End. A., Ümit Mah. Kemalpaa Cad. No. 325, 35060 Pinarbai, Izmir, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hydratačný telový olej v zelenej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: ÚVZ SR)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate (RAPEX) je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.