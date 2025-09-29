U nás sa riešia drahé letenky politikov, u susedov majú iné problémy: TAKTO letel český prezident! Cestujúci v šoku

PRAHA – Zatiaľ čo na Slovensku sa riešia drahé ceny leteniek pre našich ústavných činiteľov a ich oprávnenosť, u našich susedov majú úplne iné „problémy.“ Českého prezidenta Petra Pavla totiž „prichytili“ pri spiatočnej ceste z Londýna do Prahy nastupovať do nízkonákladovky.
Česká hlava štátu cestovala ako každý obyčajný smrteľník. Upozornil na to český portál idnes.cz, ktorému jedna z cestujúcich zaslala video, na ktorom je vidieť, ako česká hlava štátu nastupuje do lietadla Boeingu 737 MAX spoločnosti Ryanair po schodíku spolu s ďalšími cestujúcimi.
Jeho hovorca potvrdil, že prezident vo Veľkej Británii bol, išlo však o súkromnú návštevu. Spoločnosť mu robil pri spiatočnej ceste iba jeden ochrankár. Podľa portálu zdopravy.cz si prezident cestu platil sám.
Nie je to prvýkrát, čo Petr Pavel využil služby nízkonákladovky. V januári napríklad letel na dovolenku so spoločnosťou Smartwings. Sám prezident v minulosti uviedol, že na luxus si nepotrpí.