Metropola Thajska je na nohách, pred nemocnicou v centre Bangkoku sa PREPADLA zem! Tisíce ľudí museli evakuovať

BANGKOK - Časť rušnej cesty v centre thajského hlavného mesta Bangkok sa v stredu ráno prepadla, čím vznikla pred jednou z hlavných nemocníc v metropole prepadlina hlboká desiatky metrov. Obyvateľov z okolia museli evakuovať, informuje agentúra AFP.
Prepadlina strhla elektrické vedenie a odhalila prasknuté potrubie, z ktorého vytryskla voda. Diera vznikla v obytnej štvrti, a to rovno pred fakultnou nemocnicou a policajnou stanicou. Desiatky policajtov a mestských zriadencov oblasť ohradili. Ako píše South China Morning Post, jama hlboká asi 50 a široká 30 m vznikla po prepadnutí zeme okolo 7:13 ráno miestneho času priamo nad železničnou stanicou nemocnice Vajira.
Príčina vzniku prepadliny
Prepadlina podľa predstaviteľa miestneho úradu na zvládanie katastrof pravdepodobne vznikla v dôsledku nedávnych silných dažďov a nedostatočne utesneného potrubia. "Potrubie presakovalo – voda z potrubia erodovala (zem) pod cestou, čo viedlo k tejto nehode," povedal. Dodal, že dosiaľ z miesta neboli hlásení nijakí zranení.
Zrútenie prinútilo úrady uzavrieť dopravu medzi križovatkami Vajira a Sanghi. Ambulantné služby v štátnej nemocnici boli aý do odvolania pozastavené a z okolitých budov museli evakuovať približne 3 500 ľudí, medzi ktorými boli aj hospitalizovaní pacienti nemocnice.
Prepadlina strhla aj rozostavanú stanicu metra, ktorú stavia štátna spoločnosť Mass Rapid Transit Authority. Tá uviedla, že príčinu zrútenia prešetrí. Evakuovaná bola policajná stanica, ktorá sa nachádza oproti prepadline aj okolité obytné budovy.