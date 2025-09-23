Matúš Šutaj Eštok rokoval o spolupráci v oblasti civilnej ochrany

BRATISLAVA/RÍM - Taliansky minister pre civilnú ochranu a námornú politiku Nello Musumeci v utorok v Ríme prijal slovenského ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Diskutovali o vzájomnej spolupráci krajín predovšetkým v oblasti civilnej ochrany, informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.
„Teším sa, že máme výborné vzťahy, čo dokazuje obojstranná pomoc pri doterajších krízach. Vzhľadom na zhoršenú geopolitickú situáciu v našom bezprostrednom okolí, ale aj na širšej medzinárodnej úrovni, je aj pre Slovensko kľúčové zabezpečiť vysokú pripravenosť v oblasti civilnej ochrany a krízového manažmentu,“ uviedol na prijatí Šutaj Eštok.
archívne video
„V posledných rokoch sme čelili mnohým výzvam, ktoré nás naučili, že je nevyhnutné obnoviť a posilniť koordináciu medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami štátu. Pripravujeme preto nový koncept riadenia mimoriadnych situácií, ktorý bude integrovať všetky fázy od prevencie, cez zvládanie kríz, až po obnovu a rekonštrukciu, pričom budú zapojené štátne inštitúcie, samosprávy aj miestne komunity,“ dodal minister.
SR podľa neho oceňuje rozšírenie možností spolupráce s Talianskom, kde sa systém civilnej ochrany buduje systematicky už 44 rokov a okrem štátu sa na ňom investične podieľa aj súkromný sektor. V oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia zahŕňa aj obnovu a údržbu protileteckých krytov či pomoc v prípadoch prírodných katastrof.
„Som presvedčený, že dnešné stretnutie nám umožní ďalej diskutovať o kľúčových témach, ako je ochrana civilného obyvateľstva v prípade vojnových konfliktov, údržba a modernizácia krytov civilnej ochrany, pomoc pri prírodných katastrofách a efektívne riadenie kríz,“ dodal minister vnútra. Na záver stretnutia oficiálne pozval Musumeciho na návštevu SR.
Po rokovaní Šutaj Eštok navštívil Operačné centrum civilnej ochrany vrátane prezentácie konkrétnych aktivít spojených s monitorovaním ohrozenej oblasti Flegrejských polí s rizikom veľkých zemetrasení.