Orbán prijal Dodika ako prezidenta, aj keď ním už nie je: V Budapešti pokračujú rokovania o spolupráci

Viktor Orbán a Milorad Dodik
Viktor Orbán a Milorad Dodik (Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)
TASR

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v pondelok „prezidenta Republiky srbskej (RS)“ Milorada Dodika, uviedol pre agentúru MTI komunikačný odbor premiéra. Server 24.hu podotkol, že síce premiérov štáb ho nazýva hlavou štátu, ktorou však v skutočnosti už nie je, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server dodal, že Dodik dlho odmietal uznať, že ho konečné rozhodnutie bosnianskeho súdu zbavilo mandátu, nakoniec oficiálne rezignoval na svoje prezidentské právomoci. Dodik po stretnutí na platforme X uviedol, že v Budapešti pokračujú rokovania o spolupráci vo všetkých oblastiach – od poľnohospodárstva a hospodárstva až po politické otázky.

Dodik je dobrým priateľom Orbána a začiatkom augusta sa stretli v Budapešti, následne v septembri ho prijal aj minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, píše 24.hu. „Prezident Dodik bol odsúdený, pretože odmietol tancovať na píšťalku z Bruselu. Maďarsko toto rozhodnutie neakceptuje,“ reagoval vtedy Orbán na súdny verdikt.

Bosniansky federálny súd vo februári odsúdil Dodika za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. Dodikova vláda tento rok vypracovala sériu protiústavných zákonov, prostredníctvom ktorých sa RS snažila oslabiť činnosť štátnych súdnych orgánov a bezpečnostných zložiek.

Ročnému väzeniu sa bývalý líder RS vyhol zaplatením pokuty 19-tisíc eur. Odvolací súd nedávno zamietol Dodikovo odvolanie a potvrdil mu zbavenie mandátu prezidenta RS a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu.

Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Obe entity vznikli na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 – 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom, ktorého legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.

