RADIKÁLNY prístup Poľska, ruské drony chce zostreľovať aj nad inými krajinami, a to bez súhlasu NATO!

VARŠAVA – Kroky Ruskej federácie v poslednej dobe výrazne ovplyvnili správanie niektorých krajín. Po neohlásenom narušení vzdušného priestoru Poľska bojovými dronmi sa vláda vo Varšave rozhodla konať. V súčasnosti je na stole návrh zákona, ktorý by obchádzal súhlas NATO k zahájeniu obrannej paľby. Poliaci chcú takýmto spôsobom zvýšiť bezpečnosť svojho vzdušného priestoru.
Varšava sa pripravuje zaviesť zákon, ktorý by umožňoval spustiť paľbu na nepriateľské drony ešte predtým, ako preniknú do poľského vzdušného priestoru. Návrh bol predložený v júni, no v aktuálnej vypätej situácii by sa mal schvaľovať v zrýchlenom konaní. Informuje o tom Euractiv s tým, že po jeho schválení bude Poľsko zostreľovať ruské drony už nad Ukrajinou alebo Bieloruskom.
Potrebný súhlas nielen od NATO
Súčasný zákon o vojenských misiách v zahraničí pozmenila vláda v roku 2022. Poľsko nemôže začať s vojenským nasadením bez súhlasu NATO, EÚ a cudzieho štátu, ktorého vzdušný priestor je narušený. Práve toto by schválenie nového zákonu obišlo. Nová vláda premiéra Donalda Tuska je názoru, že Varšava v súčasnosti nie je schopná samostatne reagovať na útočné drony, ktoré prilietajú z Bieloruska alebo Ukrajiny.
Nový princíp "najprv strieľaj, potom sa pýtaj" umožní rýchlejšiu reakciu na hrozby. "Diskutujeme o stratégii, ako využiť naše vzdušné sily a protivzdušnú obranu nad Ukrajinou a Bieloruskom na zostreľovanie ruských lietadiel, dronov a rakiet, ktoré ešte neprekročili poľskú hranicu," uviedol nemenovaný expert.
Poliaci začiatkom septembra zostrelili niekoľko ruských útočných dronov, ktoré prenikli do ich vzdušného priestoru. Od začiatku invázie na Ukrajinu išlo o prvý prípad, kedy na ruské vojenské prostriedky zaútočil aj členský štát NATO. Ruské drony sa do dnešného dňa objavili aj nad Rumunskom či Estónskom a preto sa Aliancia rozhodla konať. Východné krídlo NATO je posilnené vďaka spusteniu operácie Eastern Sentry.
EÚ plánuje spustiť projekt tzv. "protidronového múru", kde bolo okrem iných krajín pozvané už aj Slovensko. Po jeho spustení už podobné narušenie vzdušného priestoru nehrozí. Prvé diskusie prebehnú už tento týždeň.
Jasný odkaz Poľska na pôde OSN
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN varoval Rusko, že pokiaľ opäť poruší bez ohlásenia poľský vzdušný priestor, tak bude nasledovať paľba. "Len sem nechoďte potom vyplakávať. Dostali ste jasné varovanie," adresoval slová ruskej delegácii.
Podľa českého analytika Pavla Havlíčka sa Rusko aktuálne nachádza v situácii, kedy "nás nemôže priamo vojensky ohroziť". Svoje sily podľa neho sústreďuje prevažne na Ukrajine, no nie je vylúčené, že v blízkej dobe sa pokúsi nahlodať aj obranyschopnosť ďalších krajín.