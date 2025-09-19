Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Prelet nad Baltským morom hlási aj Poľsko! NATO a EÚ reagujú

Stíhačky MiG-29
Stíhačky MiG-29 (Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TALLIN - Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

„Rusko už tento rok štyrikrát porušilo estónsky vzdušný priestor, čo je samo o sebe neprijateľné. Ale dnešné narušenie, pri ktorom tri stíhacie lietadlá vstúpili do nášho vzdušného priestoru, je bezprecedentne drzé,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, informuje CNN. Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom. Šéf estónskej diplomacie dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku. Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.

Následne aj Poľsko

Dve ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili bezpečnú zónu nad poľskou ťažobnou plošinou v Baltskom mori, oznámila tamojšia pohraničná stráž. „Dve ruské stíhačky vykonali nízky prelet nad platformou Petrobaltic v Baltskom mori. Bola narušená bezpečná zóna platformy. Boli upovedomené poľské ozbrojené sily a ďalšie zložky,“ napísala pohraničná stráž na sociálnej sieti X. 

Reagujú aj NATO a EÚ

Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“ Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ. NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“.

„Ide už o tretie takéto narušenie vzdušného priestoru EÚ v priebehu niekoľkých dní, čo naďalej zvyšuje napätie v regióne,“ napísala Kallasová. Šéfka únijnej diplomacie ďalej uviedla, že je v kontakte s estónskou vládou. „Budeme naďalej podporovať naše členské štáty v posilňovaní ich obrany s využitím európskych zdrojov,“ pokračovala. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Kallasovej skúša odhodlanie Západu. „Nesmieme prejaviť slabosť,“ uzavrela.

K piatkovému incidentu sa vyjadrila aj predsedníčka EK von der Leyenová. „S odhodlaním budeme odpovedať na každú jednu provokáciu, pričom zároveň budeme investovať do silnejšieho východného krídla,“ napísala. „Ako sa hrozby stupňujú, aj náš tlak sa bude stupňovať,“ vyhlásila. Von der Leyenová zároveň vyzvala lídrov EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili 19. balík sankcií voči Rusku, ktorý predstavila v piatok. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.

Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na X uviedla, že NATO pri narušení vzdušného priestoru Estónska okamžite zasiahlo a odvrátilo ruské lietadlá. „Toto je ďalší príklad nezodpovedného správania Ruska a schopnosti NATO reagovať,“ dodala. Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Minister zahraničných vecí Estónska Margus Tsahkna odsúdil tento incident a upozornil, že Rusko v tomto roku už po štvrtý raz narušilo vzdušný priestor tejto pobaltskej krajiny, ktorá je členom EÚ aj NATO. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.

Britská stanica Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Rusko sa k tvrdeniu o narušení vzdušného priestoru Estónska dosiaľ nevyjadrilo.

Estónsko žiada o naliehavé rokovanie k článku 4 NATO

Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny ruskými vojenskými lietadlami, oznámil v piatok estónsky premiér Kristen Michal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Dnes ráno tri ruské bojové stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru. Stíhačky NATO zareagovali a ruské lietadlá boli donútené ustúpiť,“ napísal predseda vlády Estónska na sociálnej sieti X. Michal konštatoval, že takéto narušenie je neakceptovateľné. „Vláda Estónska sa rozhodla požiadať o konzultácie podľa článku 4 NATO,“ dodal.

Agentúra AFP objasňuje, že podľa článku 4 môže člen NATO zvolať naliehavé rokovania, ak sa domnieva, že sú ohrozené jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť. K rovnakému kroku minulý týždeň pristúpilo aj Poľsko po tom, čo došlo počas ruského útoku na Ukrajinu k narušeniu jeho vzdušného priestoru. 

Viac o téme: NATOEstónskoNarušenie vzdušného priestoruRuské stíhačky
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Prominenti
Deň Ministerstva vnútra SR
Deň Ministerstva vnútra SR
Správy
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil aj fotoreportér TASR M. Svítok
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil aj fotoreportér TASR M. Svítok
Správy

Domáce správy

Veronika Remišová
Remišová kritizuje zmluvu na prenájom strelnice: Rezort vnútra hovorí o potrebe priestorov
Domáce
Panika a stres v
Rezort zdravotníctva garantuje, že je zabezpečený dostatok vakcín proti žltačke typu A
Domáce
FOTO Jeden rezort, veľa hrdinov:
Jeden rezort, veľa hrdinov: V Inchebe sa konajú Dni ministerstva vnútra! Lákadlom sú aj Majstrovstvá Slovenska
Domáce
OBROVSKÁ RANA Richardovi (†29) sa ľudia nestihli vyzbierať peniaze na liečbu! Boj o život prehral
OBROVSKÁ RANA Richardovi (†29) sa ľudia nestihli vyzbierať peniaze na liečbu! Boj o život prehral
Prešov

Zahraničné

FOTO Stálo mu to za
Stálo mu to za to? Väzeň vyfasoval ďalších 15 rokov k svojmu dlhému trestu, na dozorcov vyšplechol odporné výkaly!
Zahraničné
Mike Waltz
Mike Waltz je novým americkým veľvyslancom pri OSN
Zahraničné
Obrovská tragédia v závode
Obrovská tragédia v závode na spracovanie odpadu! Po výbuchu zahynuli najmenej 3 ľudia
Zahraničné
Stíhačky MiG-29
Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Prelet nad Baltským morom hlási aj Poľsko! NATO a EÚ reagujú
Zahraničné

Prominenti

Marek Majeský v seriáli
Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Dôchodkyňa? Ani náhodou: Madonna
Dôchodkyňa? Ani náhodou: Madonna (67) nafotila nové SEXI FOTO!
Zahraniční prominenti
NOVÝ džob Kamily Heribanovej
NOVÝ džob Kamily Heribanovej a hviezdy Sľubu: Stali sa členkami SND!
Domáci prominenti
Anna Friel
HOROR Jakubiskovej Bathoryčky: Roky ju prenasledoval stalker... Dostal 15-ročný ZÁKAZ priblíženia!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Madelynn May
Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala
Zaujímavosti
Čo o „čistení od
Čo o „čistení od parazitov‟ hovoria odborníci?
vysetrenie.sk
FOTO Dievčatko (10) má doma
Šokujúce! 10-ročné dievča má viac kozmetiky než dospelé ženy: Minula už tisíce eur, bez lesku na pery ani nevyjde z domu!
Zaujímavosti
Telo obezného muža sa
Neskutočné, čo museli spraviť: Obézneho muža nevedeli po smrti dostať z bytu von! Technici museli improvizovať
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!

Šport

VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
MS v atletike
Emma Zapletalová šokovala svet: Nádherné FOTO z cieľa, šťastná Slovenka neverila vlastným očiam
Emma Zapletalová šokovala svet: Nádherné FOTO z cieľa, šťastná Slovenka neverila vlastným očiam
MS v atletike
Slovan sa pozdvihol a berie po dráme všetky tri body: Zvolen zostáva beznádejne posledný
Slovan sa pozdvihol a berie po dráme všetky tri body: Zvolen zostáva beznádejne posledný
Tipsport liga
Košice zasadili direkt Popradu v druhej tretine: Petráš a legendárny Chovan režírovali víťazstvo
Košice zasadili direkt Popradu v druhej tretine: Petráš a legendárny Chovan režírovali víťazstvo
Tipsport liga

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Veda a výskum
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Aplikácie a hry
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Umelá inteligencia
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Veda a výskum

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Partnerské vzťahy
Dospelé kamarátstva: Takto sa mení definícia priateľstva po dvadsiatke, tridsiatke, štyridsiatke a značne na nás vplýva
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stálo mu to za
Zahraničné
Stálo mu to za to? Väzeň vyfasoval ďalších 15 rokov k svojmu dlhému trestu, na dozorcov vyšplechol odporné výkaly!
Stíhačky MiG-29
Zahraničné
Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Prelet nad Baltským morom hlási aj Poľsko! NATO a EÚ reagujú
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Zahraničné
Irán a Egypt plánujú islamské NATO! Vstúpiť do neho môže aj jadrová veľmoc
Dmitrij Kozak
Zahraničné
Obrovská rana pre Putina: Odchádza jeho blízky priateľ! Ako jediný bol proti vojne na Ukrajine

Ďalšie zo Zoznamu