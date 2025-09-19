Estónsko hlási nálet ruských stíhačiek: Prelet nad Baltským morom hlási aj Poľsko! NATO a EÚ reagujú

TALLIN - Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské vojenské lietadlá, ktoré v ňom zotrvali približne 12 minút, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. V súvislosti s týmto incidentom si rezort diplomacie predvolal ruského chargé d’affaires v Tallinne. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
„Rusko už tento rok štyrikrát porušilo estónsky vzdušný priestor, čo je samo o sebe neprijateľné. Ale dnešné narušenie, pri ktorom tri stíhacie lietadlá vstúpili do nášho vzdušného priestoru, je bezprecedentne drzé,“ povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, informuje CNN. Ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal, prenikli do estónskeho vzdušného priestoru a smerovali k hlavnému mestu Tallinn. Lietadlá zotrvali vo vzdušnom priestore Estónska približne 12 minút, kým NATO vyslalo talianske stíhačky F-35, aby ich odvrátili, tvrdia zdroje portálu Politico oboznámené so situáciou.
Estónsky minister obrany Hanno Pevkur podľa stanice Sky News označil incident za „bezprecedentne brutálny“. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ruské lietadlá vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru nad Fínskym zálivom. Šéf estónskej diplomacie dodal, že čoraz rozsiahlejšie testovanie hraníc zo strany Ruska a jeho rastúca agresivita si vyžaduje rýchle zvýšenie politického a ekonomického tlaku. Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.
Následne aj Poľsko
Dve ruské stíhacie lietadlá v piatok narušili bezpečnú zónu nad poľskou ťažobnou plošinou v Baltskom mori, oznámila tamojšia pohraničná stráž. „Dve ruské stíhačky vykonali nízky prelet nad platformou Petrobaltic v Baltskom mori. Bola narušená bezpečná zóna platformy. Boli upovedomené poľské ozbrojené sily a ďalšie zložky,“ napísala pohraničná stráž na sociálnej sieti X.
Reagujú aj NATO a EÚ
Narušenie vzdušného priestoru Estónska ruskými vojenskými lietadlami, ku ktorému došlo v piatok, je podľa šéfky zahraničnej politiky Európskej únie Kaje Kallasovej „extrémne nebezpečnou provokáciou.“ Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že so stupňovaním hrozby sa bude zvyšovať tlak zo strany EÚ. NATO v súvislosti s incidentom obvinilo Rusko z „nezodpovedného správania“.
„Ide už o tretie takéto narušenie vzdušného priestoru EÚ v priebehu niekoľkých dní, čo naďalej zvyšuje napätie v regióne,“ napísala Kallasová. Šéfka únijnej diplomacie ďalej uviedla, že je v kontakte s estónskou vládou. „Budeme naďalej podporovať naše členské štáty v posilňovaní ich obrany s využitím európskych zdrojov,“ pokračovala. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Kallasovej skúša odhodlanie Západu. „Nesmieme prejaviť slabosť,“ uzavrela.
K piatkovému incidentu sa vyjadrila aj predsedníčka EK von der Leyenová. „S odhodlaním budeme odpovedať na každú jednu provokáciu, pričom zároveň budeme investovať do silnejšieho východného krídla,“ napísala. „Ako sa hrozby stupňujú, aj náš tlak sa bude stupňovať,“ vyhlásila. Von der Leyenová zároveň vyzvala lídrov EÚ, aby čo najrýchlejšie schválili 19. balík sankcií voči Rusku, ktorý predstavila v piatok. Jeho súčasťou je napríklad úplný zákaz transakcií pre ďalšie ruské banky, a to aj v tretích krajinách, alebo dodatočné obmedzenia pre tzv. ruskú tieňovú flotilu.
Hovorkyňa NATO Allison Hartová v príspevku na X uviedla, že NATO pri narušení vzdušného priestoru Estónska okamžite zasiahlo a odvrátilo ruské lietadlá. „Toto je ďalší príklad nezodpovedného správania Ruska a schopnosti NATO reagovať,“ dodala. Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Minister zahraničných vecí Estónska Margus Tsahkna odsúdil tento incident a upozornil, že Rusko v tomto roku už po štvrtý raz narušilo vzdušný priestor tejto pobaltskej krajiny, ktorá je členom EÚ aj NATO. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.
Britská stanica Sky News pripomína, že Estónsko je treťou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Rusko sa k tvrdeniu o narušení vzdušného priestoru Estónska dosiaľ nevyjadrilo.
Estónsko žiada o naliehavé rokovanie k článku 4 NATO
Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy kvôli narušeniu vzdušného priestoru krajiny ruskými vojenskými lietadlami, oznámil v piatok estónsky premiér Kristen Michal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Dnes ráno tri ruské bojové stíhačky MiG-31 vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru. Stíhačky NATO zareagovali a ruské lietadlá boli donútené ustúpiť,“ napísal predseda vlády Estónska na sociálnej sieti X. Michal konštatoval, že takéto narušenie je neakceptovateľné. „Vláda Estónska sa rozhodla požiadať o konzultácie podľa článku 4 NATO,“ dodal.
Agentúra AFP objasňuje, že podľa článku 4 môže člen NATO zvolať naliehavé rokovania, ak sa domnieva, že sú ohrozené jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť. K rovnakému kroku minulý týždeň pristúpilo aj Poľsko po tom, čo došlo počas ruského útoku na Ukrajinu k narušeniu jeho vzdušného priestoru.