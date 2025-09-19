Tragédia v Nigérii: V Lagose horela sedemposchodová budova, ľudia skákali z okien

LAGOS - Najmenej desať ľudí zomrelo a 25 utrpelo zranenia pri požiari sedemposchodovej kancelárskej budovy v centre najľudnatejšieho nigérijského mesta Lagos. Informovala o tom stanica BBC, podľa ktorej ľudia vyskakovali z nižších poschodí budovy v snahe zachrániť sa pred ohňom. Úrady ako možnú príčinu požiaru uvádzajú prehriatie elektrického systému v pivnici budovy.
Budova Afriland Towers začala horieť vo chvíli, keď boli ľudia v pracovnom čase v kanceláriách. Podľa úradov bolo mnoho z nich dezorientovaných kvôli rýchlo sa šíriacemu dymu a nejasnému postupu pri evakuácii budovy. Väčšina zo zranených má buď popáleniny, alebo zlomeniny a pomliaždeniny, ako sa snažili pred ohňom utiecť. Niektorí sa priotrávili dymom.
Lagoský orgán krízového riadenia podľa BBC uviedol, že za požiarom môžu byť nevyhovujúce podmienky vrátane zlého odvetrania priestorov, v ktorých sa nachádzajú energetické zdroje budovy. Úrady však chcú presnú príčinu vyšetriť a informácie zverejniť, aby sa zabránilo opakovaniu podobných tragédií.