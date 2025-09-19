Obrovská tragédia v závode na spracovanie odpadu! Po výbuchu zahynuli najmenej 3 ľudia

RÍM - Najmenej traja ľudia prišli o život pri výbuchu, ku ktorému došlo v piatok v zariadení na spracovanie odpadu severne od Neapola na juhu Talianska. Ďalší traja zamestnanci utrpeli zranenia a jedna osoba je nezvestná, informuje ANSA a DPA, odvolávajúcich sa na miestne úrady.
K explózii došlo v závode talianskej spoločnosti Ecopartenope v meste Marcianise ležiacom v provincii Caserta v juhotalianskej Kampánii. Podľa prvotných informácií hasičov sa incident zrejme odohral počas údržbárskych prác.
Tri obete, vrátane majiteľa spoločnosti, pravdepodobne zahynuli v dôsledku tlakovej vlny spôsobenej výbuchom nádrže s odpadovým olejom. V čase nehody pracovali v sklade a výbuch ich vymrštil niekoľko metrov do vzduchu. Traja ďalší zamestnanci utrpeli zranenia, dvaja z nich ľahké. Jedna ďalšia osoba je nezvestná.
V Taliansku došlo od minulého týždňa k sérií smrteľných pracovných úrazov. Okrem tých najnovších si vyžiadali ešte štyri ďalšie životy. K zmieneným nehodám došlo v mestách Turín, Ríma, Monza a tiež na Sicílii.
Prvou z týchto obetí bol 69-ročný robotník egyptského pôvodu. Zomrel 8. septembra pri práci v Turíne, keď sa s ním zhruba z 12-metrovej výšky zrútil kôš žeriavu. Ďalšou obeťou bol zhruba 40-ročný robotník, ktorý spadol z lešenia v sicílskom meste Riposto. Následne prišiel o život 48-ročný robotník v továrni na výrobu priemyselných ventilov v Monze. Rovnako ako ďalšiu obeť - robotníka v Ríme - ho zrejme pri práci pomliaždil stroj.
Úmrtia na pracovisku sú v Taliansku pomerne veľkým problémom, pričom vláda premiérky Giorgie Meloniovej dokonca označila za jednu zo svojich priorít posilnenie zdravia i bezpečnosti na pracovisku. Vlani došlo v Taliansku k dovedna 1202 úmrtiam na pracovisku, čo je o jedno úmrtie viac než rok predtým. Vo svojej výročnej správe z júla to uviedla spoločnosť INAIL, ktorá sa zaoberá poisťovaním pracovných úrazov a tzv. chorôb z povolania.