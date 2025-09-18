Hrozivá situácia! Emisie CO2 z lesných požiarov v Európe sú najvyššie za 23 rokov

PARÍŽ - V dôsledku rozsiahlych lesných požiarov v Európe, ktoré toto leto zasiahli najmä na Pyrenejský polostrov, sa do ovzdušia uvoľnilo najviac oxidu uhličitého (CO2) za posledných najmenej 23 rokov. Oznámila to vo štvrtok služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus.
Po lete, ktoré sa vyznačovalo „intenzívnou aktivitou lesných požiarov“, boli emisie vyplývajúce z týchto lesných požiarov najväčšie za akékoľvek leto za minimálne posledných 23 rokov. V celej Európskej únii a Veľkej Británii požiare do 15. septembra uvoľnili do atmosféry 12,9 megatony skleníkového oxidu uhličitého, čím bol prekonaný predchádzajúci rekord 11,4 megatony z rokov 2003 a 2017.
Sezóna požiarov sa pritom neskončila
Na základe odhadov sa očakáva, že celkové emisie CO2 v Európe budú najvyššie od začiatku meraní pred 23 rokmi. „Sezóna požiarov sa pritom neskončila,“ poznamenal Laurence Rouil, riaditeľ služby Copernicus. Agentúra AFP na základe analýzy dát služby Copernicus vo štvrtok uviedla, že Európa a širšia oblasť Stredozemného mora zaznamenali počas augusta 2024 rekordné sucho, ktoré postihlo 53 percent územia Európy a Stredomoria, čo je najviac od začiatku meraní v roku 2012. Tento údaj je výrazne nad priemerom 30,1 percenta z rokov 2012 - 2024.
Vedci dlhodobo varujú, že zmena klímy spôsobená spaľovaním fosílnych palív ľudstvom bude mať za následok, že obdobia sucha budú intenzívnejšie a dlhšie, čím sa vytvoria ideálne podmienky pre lesné požiare, pri ktorých sa do atmosféry uvoľní dodatočný CO2.