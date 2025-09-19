Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Americký Senát schválil po zmene pravidiel naraz až 48 Trumpových nominantov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký Senát potvrdil vo štvrtok v jedinom hlasovaní dovedna 48 nominantov prezidenta Donalda Trumpa na nižšie posty v jeho administratíve či ako veľvyslancov. Stalo sa tak vďaka nedávnej rozsiahlej zmene hlasovacích pravidiel, píše agentúra AP a stanica NBC News.

Demokrati blokovali v ostatnom čase Trumpových nominantov, pričom si takmer o každom z nich vynucovali viacero hlasovaní. Rozhnevali tým republikánov, ktorí majú v Senáte väčšinu mandátov. Tí minulý týždeň podnikli kroky na uľahčenie hlasovania o mnohých nominantoch na nižšie posty v administratíve, približuje AP. Odhlasovali pritom nové pravidlá, ktoré teraz senátorom umožňujú schváliť naraz mnohých takýchto nominantov len jednoduchou väčšinou hlasov. Predtým stačila na zablokovanie tohto procesu jediná námietka a na schválenie bolo potrebných minimálne 60 hlasov. Hlasovať novým spôsobom však senátori naďalej nemôžu o popredných administratívnych postoch ani sudcoch.

Malo ísť o nominantov, ktorých už predtým potvrdili výbory

Senátori schválili vo štvrtok zmienené vyše štyri desiatky Trumpových nominantov pomerom hlasov 51:47, pričom hlasovali v súlade so svojou straníckou príslušnosťou. Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte John Thune povedal, že išlo o nominantov, ktorých už predtým potvrdili príslušné senátne výbory.

Medzi schválenými je napríklad bývalý kongresman Brandon Williams, republikán z New Yorku, ktorému teraz pripadne post námestníka ministra energetiky - s portfóliom jadrovej bezpečnosti; či bývalá tvár stanice Fox News a niekdajšia snúbenica Trumpovho syna Donalda mladšieho - Kimberly Guilfoyleová, ktorá sa stane veľvyslankyňou v Grécku, alebo Callista Gingrichová, manželka bývalého republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov, ktorá bude veľvyslankyňou vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.

Zmenu pravidiel hlasovania kritizujú

Obštrukcie a bránenie nominácií je v Senáte dlhoročnou praxou oboch strán. V ostatnom čase však demokrati blokovali viac prezidentských nominantov ako kedykoľvek predtým, keďže sa ako píše AP snažili nájsť spôsoby ako vzdorovať Trumpovi aj Kongresu, ktorého obe komory aktuálne ovládajú práve republikáni.

Zmenu pravidiel hlasovania teraz kritizujú. Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer uviedol, že republikáni ňou ešte viac oslabili Senát a „dali Donaldovi Trumpovi viac moci na to, aby mohol bez akýchkoľvek otázok schvaľovať kohokoľvek a kedykoľvek chce.“ Republikáni plánujú v Senáte rovnakým spôsobom v nasledovných týždňoch potvrdiť aj ďalšiu skupinu spomedzi dovedna vyše 100 nominantov, ktorí čakajú na odobrenie do funkcie už celé mesiace. „Zabezpečíme, aby sa administratíva prezidenta Trumpa obsadzovala tempom, ktoré bude viac pripomínať tempo jeho predchodcov,“ povedal Thune.

Viac o téme: Donald TrumpAmerický SenátNominanti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident Donald Trump a
Najväčší investičný balík v dejinách Británie: Trump a Starmer podpísali dohodu o technologickej spolupráci
Zahraničné
kráľovná Camilla, kráľ Karol
Donald Trump na návšteve u Karola III.: FAUX PAS manželky Melanie... Princezná Kate bodovala!
Zahraniční prominenti
Donald Trump
Trump chce označiť hnutie Antifa za teroristickú organizáciu
Zahraničné
FOTO Donald Trump na stretnutí
FAUX PAS prezidenta USA: TOTO si dovolil Trump voči kráľovnej Alžbete II., pred ním pochybila aj Obamova manželka!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Prominenti
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Zoznam TV
Riaditeľ Tipos SBL Peter Mičuda: Snažíme sa každý rok posunúť basketbal na vyššiu úroveň
Riaditeľ Tipos SBL Peter Mičuda: Snažíme sa každý rok posunúť basketbal na vyššiu úroveň
Zoznam TV

Domáce správy

Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
Domáce
Rokovanie ukončili poslanci novelou
Rokovanie ukončili poslanci novelou o verejných vodovodoch
Domáce
Kauza skrachovanej cestovky Happy
Kauza skrachovanej cestovky Happy Travel pokračuje: Klienti zakročili! Polícia prijala vyše 480 trestných oznámení
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
STRAŠNÁ TRAGÉDIA Martin (†39) sa zastal priateľky, partia útočníkov ho DOBILA NA SMRŤ! Šokujúce, kto útočil
Nitra

Zahraničné

V Británii, Litve a
V Británii, Litve a Lotyšsku zadržali viacero podozrivých zo špionáže pre Rusko
Zahraničné
Izraelská armáda tvrdí, že
Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila raketu a dron vypálené z Jemenu
Zahraničné
Indonézsku provinciu Stredná Papua
Indonézsku provinciu Stredná Papua zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1
Zahraničné
Americký Senát schválil po
Americký Senát schválil po zmene pravidiel naraz až 48 Trumpových nominantov
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Duchoň, Vladimír
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Domáci prominenti
Známy český spevák KONČÍ
Známy český spevák KONČÍ s koncertovaním: Vážne zdravotné problémy!
Domáci prominenti
Svadba s nečakaným prekvapením
Svadba s nečakaným prekvapením a... o 5 týždňov český spevák zomrel!
Osobnosti
Petra Polnišová
TRAPAS Petry Polnišovej: VYZLIEKALA sa pred porotou... zastavila ju až Kronerová!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bojíte sa, že trpíte
Bojíte sa, že trpíte Alzheimerom? PRELOMOVÉ zistenie britských vedcov: Nový test odhalí prvé príznaky za tri minúty
Zaujímavosti
FOTO KURIÓZNA situácia v rakúskom
KURIÓZNA situácia v rakúskom nevestinci: Klient odmietol zaplatiť a skončil pred súdom! Dôvod vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart
Toto je NAJZDRAVŠÍ štart do dňa podľa modernej výživy aj tradičnej čínskej medicíny
vysetrenie.sk
59-ročná influencerka si trúfa
Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Padol investičný jackpot? Ak vlastníte akcie tejto firmy, tak ste práve poriadne zarobili!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!

Šport

Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
Nevyhral grandslam, ale rozdával radosť: Československý velikán bol idolom žien a nepriateľom komunistov
ATP
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Rekordér Haaland v šlágri zostrelil oslabených Lobotkovcov, premožiteľ Slovana neuspel
Liga majstrov
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Bleskový KVÍZ pre fanúšikov hokeja: Musíte mať plný počet, inak hanba sveta!
Kvízy
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
FOTO Maria Šarapovová v hviezdnej spoločnosti: Dnes by ste ju nespoznali
WTA

Auto-moto

V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Ruské vojská ostanú takmer bez šance. Ukrajina ukončila testovanie kamikaze dronov, ktoré sú odolné voči elektronickému rušeniu
Armádne technológie
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Tento vírus hlási veľký návrat. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o prihlasovacie údaje a ďalšie dáta
Bezpečnosť
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android

Bývanie

Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere

Pre kutilov

Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenná dovolenka pri mori: Ak hľadáte kombináciu oddychu, pohody a výhodných cien, tieto destinácie budú pre vás ako stvorené
Cestovanie
Jesenná dovolenka pri mori: Ak hľadáte kombináciu oddychu, pohody a výhodných cien, tieto destinácie budú pre vás ako stvorené
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo dronmi na Kyjev! Trosky poničili trolejbusovú linku, uvádzajú úrady
ukrajinskí vojaci bránia svoje
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: TAKTO sa začína vojna! Niektoré signály na začiatku sa dajú prehliadnuť
Hladina oceánov takmer nestúpa:
Zahraničné
Hladina oceánov takmer nestúpa: Dokazuje to nová štúdia! Vedec ostro kritizuje svojich kolegov

Ďalšie zo Zoznamu