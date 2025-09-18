Odvaha mu nechýbala: Pracovník múzea ukradol náramok faraóna, ktorý následne predal

KÁHIRA - Egyptská polícia vo štvrtok zadržala zamestnanca káhirského múzea a jeho troch údajných komplicov po tom, čo ukradli staroveký zlatý náramok, ktorý následne predali. Náramok bol následne roztavený. Informuje správa agentúry AFP.
Až 3000 rokov starý zlatý náramok, zdobený korálkami modrého polodrahokamu známeho ako lapis lazuli, pochádza z obdobia vlády Amenemopa, faraóna 21. dynastie Egypta (1070-945 pred n. l.). V sobotu jeho stratu nahlásili zamestnanci slávneho káhirského Egyptského múzea, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva vnútra, ktoré dodalo, že náramok bol uložený v uzamknutom kovovom trezore v konzervačnom laboratóriu múzea. Podľa vyhlásenia šperk ukradol 9. septembra počas služby reštaurátor pracujúci v múzeu.
Náramok bol potom roztavený
Polícia tvrdí, že pri predaji asistoval predajca striebra v centre Káhiry. Náramok bol najskôr predaný obchodníkovi so zlatom za 180.000 egyptských libier, ktorý ho následne predal pracovníkovi zlatníckej dielne za 194.000 libier. Náramok bol potom roztavený spolu s inými úlomkami zlata, uviedlo ministerstvo.
Podozriví, ktorí boli vzatí do väzby, sa k danému zločinu priznali, uviedli úrady. Egyptológ Jean Guillaume Olette-Pelletier povedal agentúre AFP, že náramok bol objavený v Tanise, vo východnej časti delty Nílu, počas archeologických vykopávok v hrobke kráľa Psusennesa I., kde bol Amenemop znovu pochovaný po vyrabovaní jeho pôvodnej hrobky.
Egyptské kultúrne inštitúcie už v minulosti zaznamenali podobné medializované prípady krádeží významných artefaktov. Po egyptskej revolúcii v roku 2011 využili lupiči chaos na vyplienenie múzeí a archeologických nálezísk, pričom tisíce ukradnutých predmetov sa neskôr objavili v súkromných zbierkach po celom svete.