Francúzi podozriví z členstva v Islamskom štáte boli odovzdaní do Iraku: Idú na súd

BAGDAD - Štyridsaťsedem francúzskych občanov, ktorí boli držaní v Sýrii pre podozrenie z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS), bolo odovzdaných Iraku na trestné stíhanie. Vo štvrtok to agentúre AP oznámili irackí bezpečnostní predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity.
Predtým, než boli Francúzi pred mesiacom a pol odovzdaní do rúk Iraku, boli držaní v jednej zo sietí zadržiavacích zariadení v severovýchodnej Sýrii, kde je umiestnených približne 9000 obvinených členov IS strážených kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) podporovanými USA, uviedli predstavitelia. Už v minulosti boli francúzski občania obvinení z členstva v IS posielaní zo Sýrie do Iraku. V roku 2019 bolo zo Sýrie do Iraku prevezených 13 podozrivých francúzskych militantov. Tisíce irackých občanov zadržaných v Sýrii bolo takisto vydaných na súd v Iraku.
Odovzdali Iraku celkovo 3192 väzňov
Irackí predstavitelia uviedli, že SDF odovzdalo Iraku celkovo 3192 väzňov, z ktorých 724 bolo odsúdených na trest smrti a 1381 na doživotné väzenie. Na základe dohody podpísanej v marci medzi SDF a novou vládou v Damasku má SDF odovzdať správu detenčných centier a zadržiavacích zariadení Damasku, avšak pokrok v jej implementácii je pomalý, konštatuje AP.
Na území Sýrie sú okrem bývalých členov IS držané aj desiatky tisíc ďalších osôb s údajnými väzbami na túto skupinu, z ktorých väčšinu tvoria manželky a deti militantov. Americká armáda už roky nalieha na krajiny, ktorých občania sa nachádzajú v táboroch a zadržiavacích zariadeniach, aby ich repatriovali. V stredu Francúzsko oznámilo, že repatriovalo tri francúzske ženy a desať detí, ktoré sa nachádzali v táboroch v severovýchodnej Sýrii.