Dráma počas letu Trumpa do Londýna: Air Force One ohrozovalo iné lietadlo! Nahrávka z veže to dokazuje

NEW YORK - Stroj americkej nízkonákladovej spoločnosti Spirit Airlines sa počas letu znepokojivo priblížil k špeciálu Air Force One s prezidentom USA Donaldom Trumpom na palube. Riadiaci letovej prevádzky musel konať okamžite.
Dráma nad Atlantikom: Spirit Airlines vyvolal poplach pri lete Air Force One
Napätie pri lete prezidenta USA Donalda Trumpa do Európy sa dalo krájať. Len pol hodiny po štarte Air Force One z New Yorku sa k obrovskej Boeingu 747-200B začal približovať iný stroj – dopravné lietadlo spoločnosti Spirit Airlines. To spôsobilo okamžitý zásah riadiacich letovej prevádzky, informovala televízia Fox.
Zúfalé výzvy z veže
Podľa televízie CBS sa kontrolóri pokúšali niekoľkokrát varovať posádku Spirit Airlines s letovým číslom 1300. „Spirit 1300, otočte sa o 20 stupňov doprava,“ zaznelo z veže krátko po druhej hodine. Keď lietadlo nereagovalo, príkazy sa opakovali s narastajúcou naliehavosťou: „Spirit 1300, okamžite zmeňte kurz o 20 stupňov doprava.“
Zlyhanie komunikácie
Dáta zo systému Flightradar ukázali, že oba stroje leteli paralelne približne 13 kilometrov od seba. Vyšetrovanie odhalilo, že dôvodom mlčania Spiritu bola statická elektrina v audiosystéme riadenia letovej prevádzky, ktorá zabránila tomu, aby posádka správne počula pokyny.
Reakcia aerolinky
Federálna letecká správa (FAA) vyhodnotila incident ako síce riskantný, no ešte v rámci akceptovanej vzdialenosti. Spoločnosť Spirit Airlines sa bránila slovami svojho hovorcu: „Bezpečnosť je vždy našou najvyššou prioritou.“
Cesta do Londýna
Prezident Donald Trump smeroval do Londýna na dvojdňovú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Dramatická epizóda takmer zatienila začiatok jeho európskej cesty – no podľa oficiálnych stanovísk nebola bezpečnosť šéfa Bieleho domu v konečnom dôsledku ohrozená.