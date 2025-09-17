Zverejnený list odhalil krutú realitu: Trumpovi nejde o Ukrajinu! Sleduje úplne iný plán

WASHINGTON - Viac než tri a pol roka od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa pozornosť opäť sústreďuje na Washington. Od chvíle, keď sa Donald Trump vrátil do Bieleho domu, sa špekuluje, že by mohol ukončiť vojnu a zastaviť Vladimira Putina. Podľa jedného z jeho niekdajších dôverníkov však realita vyzerá celkom inak – ukrajinské boje sú vraj len kulisou pre Trumpove mocenské hry.
Lev Parnas: Trump sa tvári ako mierotvorca, ale v skutočnosti vydiera
Bývalý Trumpov spojenec Lev Parnas publikoval na platforme Substack text s výstižným názvom Trump’s NATO Letter Exposes His Deal with Putin. V ňom obviňuje prezidenta USA, že neponúka skutočný plán na zastavenie vojny, ale namiesto toho posiela Putinovi skryté odkazy. „Trump používa Ukrajinu ako vyjednávaciu mincu,“ tvrdí Parnas a hovorí o vydieraní, nie o mierových iniciatívach.
Podmienky ako geopolitická výbušnina
Podľa Trumpovho listu štátom NATO, ktorý má dokazovať jeho prístup, šéf Bieleho domu údajne stanovuje tvrdé podmienky: Pred uvalením nových amerických sankcií na Rusko majú všetky krajiny NATO zastaviť nákupy ruskej ropy. Okrem toho žiada zavedenie vysokých ciel vo výške 50 až 100 percent na dovoz z Číny. Pre Parnasa ide o dôkaz, že prezident nehľadá riešenie konfliktu, ale vytvára nátlakovú páku s globálnymi dôsledkami.
Slová, ktoré znejú ako echo Kremľa
Parnas upozorňuje aj na Trumpove formulácie, ktoré podľa neho kopírujú ruskú propagandu. Keď americký prezident hovorí: „Toto nie je Trumpova vojna, ale Bidenova a Zelenského vojna,“ ide podľa neho o jasný signál smerovaný do Moskvy: „Stojím za tebou.“
Hra o moc, nie o mier
Pre bývalého poradcu je posolstvo jednoznačné – Trump sa nesnaží o ochranu Ukrajincov ani o skutočný mier. Naopak, využíva vojnu na presadzovanie vlastných geopolitických a ekonomických záujmov. „Takéto posolstvá Putin prijíma a rozumie im. Namiesto zjednotenia môžu NATO oslabiť,“ varuje Parnas.