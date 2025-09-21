MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj očakáva od Spojených štátov uvalenie silných sankcií na Rusko: Partizáni zasiahli železničnú trať

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uviedol, že od Spojených štátov očakáva uloženie silných sankcií na Rusko. Európa podľa neho svoj prísľub zvýšiť tlak na Rusko plní. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
07:05 Poľské úrady objavili údajne 19. zostrelený ruský dron.
06:10 Proukrajinskí partizáni sabotovali železničnú trať vedúcu do leteckého závodu v ruskom meste Smolensk, vyhlásila 21. septembra skupina Atesh.
06:07 Dvojstranná skupina amerických senátorov 19. septembra predložila návrh zákona, ktorého cieľom je presunúť časť zmrazených ruských aktív pod kontrolou Washingtonu na Ukrajinu.
06:05 Európska komisia v piatok predstavila nový, devätnásty sankčný balík proti Rusku. Zavádza v ňom sankcie na ďalších 118 lodí z takzvanej ruskej tieňovej flotily a zákaz transakcií pre ďalšie banky v Rusku i tretích krajinách. Obmedzenia sa prvýkrát zamerajú aj na kryptomeny a tiež by mali pribudnúť ďalšie zákazy vývozu tovaru a technológií používaných na bojisku. Sankcie teraz musia jednomyseľne schváliť všetky členské štáty EÚ.
"Som vďačný, že v sankčnom balíku EÚ bolo zohľadnených mnoho ukrajinských návrhov. Teraz očakávame silné sankčné kroky aj od Spojených štátov - Európa svoju časť plní," napísal Zelenskyj na X s tým, že očakáva tiež skoré schválenie nového únijného balíka.
Trump podmieňuje sankcie, EÚ pritvrdzuje voči Rusku
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň vyhlásil, že je pripravený uvaliť zásadné sankcie na Rusko za jeho vojnu proti Ukrajine, ak tak urobia všetky štáty Severoatlantickej aliancie a ak prestanú kupovať ruskú ropu. EK následne zverejnila 19. balík a tiež navrhuje urýchliť postupné ukončenie dovozu ruských fosílnych palív.
Zelenskyj na videu tiež uviedol, že dnes prevzal poverovacie listiny od nových veľvyslancov z Nemecka, Nórska a Česka. Novým českým veľvyslancom na Ukrajine je od septembra Luboš Veselý. "Sú to naši silní partneri. Pohovorili sme. Poďakoval som za ich jasnú podporu Ukrajine, našej nezávislosti a suverenite," povedal ukrajinský prezident.