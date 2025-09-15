Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Rubio sľubuje Izraelu: Spojené štáty budú vyvíjať maximálny tlak na Irán, aby nezískal jadrové zbrane

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

JERUZALEM - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok prisľúbil Izraelu, že Spojené štáty budú na Irán vyvíjať „maximálny tlak“, aby mu zabránili vyvinúť jadrové zbrane. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„Jadrový Irán pod vedením radikálneho šiitského duchovného (ajatolláh Alí Chameneí), ktorý disponuje nielen jadrovými zbraňami, ale aj raketami schopnými dopraviť ich do veľkej vzdialenosti, predstavuje neprijateľné riziko nielen pre Izrael, nielen pre Spojené štáty, ale pre celý svet,“ povedal Rubio na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. „Preto prezident pokračuje v kampani maximálneho tlaku,“ povedal Rubio o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Konflikt si vyžiadal stovky obetí

Izrael v júni podnikol letecké útoky v rámci 12-dňovej vojny, ktorých cieľom boli najmä vojenské a jadrové zariadenia v Iráne. Do operácie sa jednorazovým bombardovaním zapojili aj Spojené štáty. Západné štáty dlhodobo obviňujú Irán z úsilia získať jadrové zbrane, čo však krajina odmieta. Iránski predstavitelia, ktorí trvajú na tom, že ich jadrový program slúži mierovým účelom, tvrdia, že počas 12-dňovej vojny zahynulo viac ako 1000 ľudí. Podľa oficiálnych údajov iránske drony a raketové útoky zabili počas vojny najmenej 28 ľudí v Izraeli.

Viac o téme: Jadrová zbraňUSAIzraelMarco Rubio
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Katarský premiér po útoku
Katarský premiér po útoku v Dauhe vyzval štáty sveta, aby potrestali Izrael
Zahraničné
Izrael po vydaní evakuačného
Izrael po vydaní evakuačného príkazu zrovnal so zemou výškovú budovu v Gaze
Zahraničné
Do Izraela po jeho
Do Izraela po jeho nálete na Dauhu pricestoval šéf americkej diplomacie Rubio
Zahraničné
Izrael opäť útočil na
Izrael po útokoch na Jemen zachytil ďalšiu raketu vypálenú na jeho územie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Prominenti
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy
Vyjadrenie prezidenta SR Petra Pellegriniho na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie prezidenta SR Petra Pellegriniho na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy

Domáce správy

FOTO Záchranári sa snažili preložiť
TRAGÉDIA v meste Poltár: Útočníčka (55) DOBODALA nožom staršieho muža (†63), smrť nastala pred očami záchranárov
Domáce
Veľký úspech protidrogovej jednotky:
Veľký úspech protidrogovej jednotky: V Humennom odhalili sieť dílerov pervitínu, zadržali troch podozrivých
Domáce
Do flotily ZSSK pribudnú
Do flotily ZSSK pribudnú ďalšie dve moderné jednotky
dromedar.sk
Veľká zmena pre Žiarčanov: Pošta na Ulici SNP končí! Otváracie hodiny sa menia
Veľká zmena pre Žiarčanov: Pošta na Ulici SNP končí! Otváracie hodiny sa menia
Banská Bystrica

Zahraničné

Poľsko zavádza nový systém
Poľsko zavádza nový systém varovania obyvateľstva pred vojenskými a prírodnými hrozbami: Pribudne viac ako 4-tisíc megafónov
Zahraničné
Rubio sľubuje Izraelu: Spojené
Rubio sľubuje Izraelu: Spojené štáty budú vyvíjať maximálny tlak na Irán, aby nezískal jadrové zbrane
Zahraničné
Európska únia aktualizuje energetickú
Európska únia aktualizuje energetickú stratégiu: Nový rámec pre stabilné dodávky a odolnosť
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ ukrajinskí vojaci bránia svoje
Situácia na Ukrajine eskaluje, JASNÝ postoj Kremľa: NATO je de facto vo vojne s Ruskom!
Zahraničné

Prominenti

Premiéra seriálu Neuer. Na
Najväčší strach Moniky Szabó: Herečke sa to na vlastných deťoch vrátilo aj s úrokmi!
Domáci prominenti
Barbora Krajčírová a jej
Barbora Krajčírová sú s dcérou na nerozoznanie: Amia oslávila 15 a aha, aká je krásna!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Móda z Emmy 2025:
Móda z Emmy 2025: Holubia pani, holé PRSIA prekrývali len šperky a... Rita Ora ZMOKLA?!
Zahraniční prominenti
Renáta Názlerová v relácii
Štáb Bez servítky v pozore: Známej JOJkárskej tvári prišlo počas nakrúcania zle!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Elias Kim s rodinou
V Británii prepisujú históriu: Na prestížnu univerzitu mieri len 14-ročný génius! Jeden z najmladších študentov v krajine
Zaujímavosti
Mačací ostrov je rajom
Mačací ostrov je rajom pre milovníkov zvierat, žije ich tam viac ako ľudí
dromedar.sk
FOTO Texaská rodina prišla o
Strecha nad hlavou sa zmenila na nočnú moru: FOTO Rodina skončila v nemocnici! Chcel ich zabiť vlastný dom
Zaujímavosti
FOTO Budete mať pocit, že
Budete mať pocit, že vás klamú oči! Len 80 percent ľudí dokáže rozlúštiť túto optickú ilúziu: Patríte medzi nich?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!

Šport

VIDEO Najlepší atlét histórie to opäť dokázal! Duplantis znovu prekonal svetový rekord
VIDEO Najlepší atlét histórie to opäť dokázal! Duplantis znovu prekonal svetový rekord
Atletika
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
MS v atletike
VIDEO Stupili mu na hlavu, jeho to nezastavilo: Šokujúci majster sveta dokončil krásnu rozprávku!
VIDEO Stupili mu na hlavu, jeho to nezastavilo: Šokujúci majster sveta dokončil krásnu rozprávku!
Beh
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Po Sauerovom príchode na trávnik prišla nočná mora: Toulouse v závere inkasovalo dva góly
Ligue 1

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov

Technológie

Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Samsung
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Umelá inteligencia
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Návody
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Štúdia odhalila temnú a smutnú realitu. Šanca, že sa stretneme s inou civilizáciou, je takmer nulová a toto je dôvod, prečo
Veda a výskum

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Partnerské vzťahy
Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záchranári sa snažili preložiť
Domáce
TRAGÉDIA v meste Poltár: Útočníčka (55) DOBODALA nožom staršieho muža (†63), smrť nastala pred očami záchranárov
ukrajinskí vojaci bránia svoje
Zahraničné
Situácia na Ukrajine eskaluje, JASNÝ postoj Kremľa: NATO je de facto vo vojne s Ruskom!
Domová prehliadka neďaleko Salt
Zahraničné
NEPOKOJE v USA: Po zastrelení aktivistu Kirka bola v ohrození aj známa stanica, pod auto FOX News nasadili BOMBU!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na infraštruktúru v Rusku! Trump označil Rusko za agresora

Ďalšie zo Zoznamu