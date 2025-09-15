Británia a USA uzavrú nové dohody: Pôjde o TIETO oblasti

LONDÝN - Spojené štáty a Spojené kráľovstvo oznámia počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii nové spoločné dohody v oblastiach technológií a jadrovej energetiky. Informuje správa agentúry Reuters.
Americký prezident spoločne so svojou manželkou Melaniou pricestujú v stredu do Spojeného kráľovstva, kde sa zúčastnia na niekoľkých podujatiach vyzdvihujúcich britskú kráľovskú veľkoleposť vrátane prehliadky kočom, štátneho banketu, preletu vojenských lietadiel či streleckej salvy. Podľa agentúry Reuters britská vláda verí, že očarenie Trumpa honosnosťou života kráľovskej rodiny pomôže pri prebiehajúcich rokovaniach o vzájomných dohodách v oblastiach obrany, bezpečnosti či energetiky.
Starmer privíta Trumpa
Britský premiér Keir Starmer privíta Trumpa vo svojej rezidencii vo štvrtok a zhovárať sa budú o vzájomných vzťahoch medzi krajinami, situácii na Ukrajine alebo nedávno uzavretej obchodnej dohode. Starmerov hovorca uviedol, že lídri počas stretnutia podpíšu „technologické partnerstvo a významnú dohodu o jadrovej energii“.
Agentúra Reuters pripomína, že Spojené kráľovstvo bolo prvou krajinou na svete, ktorá so Spojenými štátmi počas vlády Trumpa uzavrela obchodnú dohodu. „Vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a USA je najsilnejší na svete. Tento týždeň prinesieme v tomto vzťahu zásadnú zmenu,“ dodal Starmerov hovorca. Stredajšia návšteva Trumpa v Británii bude už druhou za posledné dva mesiace. Šéf Bieleho domu strávil v júli niekoľko dní vo svojom golfovom rezorte v škótskom Turnberry.