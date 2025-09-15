Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Británia a USA uzavrú nové dohody: Pôjde o TIETO oblasti

LONDÝN - Spojené štáty a Spojené kráľovstvo oznámia počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii nové spoločné dohody v oblastiach technológií a jadrovej energetiky. Informuje správa agentúry Reuters.

Americký prezident spoločne so svojou manželkou Melaniou pricestujú v stredu do Spojeného kráľovstva, kde sa zúčastnia na niekoľkých podujatiach vyzdvihujúcich britskú kráľovskú veľkoleposť vrátane prehliadky kočom, štátneho banketu, preletu vojenských lietadiel či streleckej salvy. Podľa agentúry Reuters britská vláda verí, že očarenie Trumpa honosnosťou života kráľovskej rodiny pomôže pri prebiehajúcich rokovaniach o vzájomných dohodách v oblastiach obrany, bezpečnosti či energetiky.

Starmer privíta Trumpa

Britský premiér Keir Starmer privíta Trumpa vo svojej rezidencii vo štvrtok a zhovárať sa budú o vzájomných vzťahoch medzi krajinami, situácii na Ukrajine alebo nedávno uzavretej obchodnej dohode. Starmerov hovorca uviedol, že lídri počas stretnutia podpíšu „technologické partnerstvo a významnú dohodu o jadrovej energii“.

Agentúra Reuters pripomína, že Spojené kráľovstvo bolo prvou krajinou na svete, ktorá so Spojenými štátmi počas vlády Trumpa uzavrela obchodnú dohodu. „Vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a USA je najsilnejší na svete. Tento týždeň prinesieme v tomto vzťahu zásadnú zmenu,“ dodal Starmerov hovorca. Stredajšia návšteva Trumpa v Británii bude už druhou za posledné dva mesiace. Šéf Bieleho domu strávil v júli niekoľko dní vo svojom golfovom rezorte v škótskom Turnberry.

Rušenie voľna počas Troch
Rušenie voľna počas Troch kráľov vyvolalo rozruch: Ústavný právnik vysvetlil celý postup! Otáčať už začal aj Kamenický
Domáce
Politika, šport či šoubiznis:
Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!
Domáce
Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
Alžírsky prezident vymenoval novú
Alžírsky prezident vymenoval novú vládu premiéra Sífího Ghríba
Zahraničné
Severná Kórea tvrdí, že
Severná Kórea tvrdí, že jej pozícia ako štátu s jadrovými zbraňami je nezvratná: Kritizuje USA
Zahraničné
Jair Bolsonaro
Bývalý brazílsky prezident absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu TOTO
Zahraničné
Británia a USA uzavrú
Británia a USA uzavrú nové dohody: Pôjde o TIETO oblasti
Zahraničné

FOTO Bianka NIE JE jediná:
Bianka NIE JE jediná: Známa Slovenka hviezdila v spoločnosti NAHÁ už pred 6 rokmi!
Domáci prominenti
Slovenská speváčka (31) tretíkrát
Slovenská speváčka (31) tretíkrát PORAZILA RAKOVINU: Za 2 roky, bola hospitalizovaná 40-krát!
Domáci prominenti
Petr Haničinec
Známy český herec: Hneď jej siahol na prsia a... Sex na lesnej ceste!
Osobnosti
SMUTNÝ POHĽAD na vilu
SMUTNÝ POHĽAD na vilu z Love Islandu: Opustená a chátra... Bývalí súťažiaci sú v slzách!
Domáci prominenti

FOTO Neuveriteľné, čo ležalo v
Neuveriteľné, čo ležalo v starej škatuli: FOTO Vzácny poklad! Tajné mapy z 2. svetovej vojny predané za šialenú sumu
Zaujímavosti
ŠOK v nemocnici: Doktor
ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze
Zaujímavosti
Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Ale Gaucha
Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce
Zaujímavosti

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

