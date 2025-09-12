Valné zhromaždenie OSN podporilo dvojštátne riešenie konfliktu v Gaze bez Hamasu

NEW YORK - Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo tzv. newyorskú deklaráciu, ktorá podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu bez účasti militantného hnutia Hamas. Informuje o tom agentúra AFP.
Rezolúcia bola prijatá 142 hlasmi za, desiatimi proti - medzi nimi aj Maďarsko, Izrael a jeho spojenec USA - a 12 krajín sa zdržalo hlasovania vrátane Českej republiky. Deklaráciu predložili Francúzsko a Saudská Arábia a Slovensko ju podporilo. Text s oficiálnym názvom „Newyorská deklarácia o mierovom urovnaní otázky Palestíny a implementácii dvojštátneho riešenia“ uvádza, že „Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov“ a že VZ OSN odsudzuje „útoky Hamasu na civilistov zo 7. októbra“ 2023. Vyzýva tiež na podniknutie „spoločných krokov s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy a dosiahnutie spravodlivého, mierového a trvalého urovnania izraelsko-palestínskeho sporu na základe riešenia dvoch štátov“.
Vyhlásenie už predtým schválila aj Liga arabských štátov (LAŠ) a v júli ju podpísalo 17 členských štátov OSN vrátane viacerých arabských krajín. „V kontexte ukončenia vojny v Gaze musí Hamas skončiť svoju vládu v Gaze a odovzdať zbrane Palestínskej samospráve s medzinárodnou účasťou a podporou v súlade s cieľom suverénneho a nezávislého Palestínskeho štátu,“ uvádza sa v deklarácii. Hlasovanie predchádza summitu OSN, ktorému budú spoločne predsedať Rijád a Paríž 22. septembra v New Yorku a na ktorom francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil oficiálne uznanie existencie Palestínskeho štátu, pripomína AFP.