Trump plánuje nasadiť Národnú gardu do Memphisu: Zvažuje aj New Orleans

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že v meste Memphis v štáte Tennessee plánuje s podporou tamojšieho primátora i guvernéra nasadiť jednotky Národnej gardy na boj proti kriminalite. Informuje o tom agentúra AFP, Reuters a AP.
„Ideme do Memphisu. Memphis je hlboko problematický. Primátor je šťastný, guvernér je šťastný. Vyriešime to presne tak, ako sme to spravili vo Washingtone,“ uviedol americký prezident vo rozhovore pre televíziu Fox News a dodal, že podobný krok môže nasledovať aj v ďalších mestách, napríklad v New Orleans v štáte Louisiana.
Trump minulý mesiac vyslal vojakov do Washingtonu, aby „obnovili zákon, poriadok a verejnú bezpečnosť“. Svoje rozhodnutie odôvodnil vysokou mierou kriminality v meste. Prezident tiež prevzal kontrolu nad metropolitnou políciou a vyslal federálne jednotky vrátane členov imigračného a colného úradu, aby dohliadali na poriadok v uliciach mesta. Podobný krok Trump opakovane zvažoval v niekoľkých mestách s tradičnou podporou Demokratickej strany vrátane Chicaga a Baltimoru, pripomína agentúra AP.