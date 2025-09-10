Bielorusko zostrelilo niekoľko dronov! Označilo ich za zablúdené

MINSK - Bielorusko zostrelilo časť dronov, ktoré v noci na dnes narušili jeho vzdušný priestor, uviedol vo vyhlásení náčelník generálneho štábu bieloruskej armády Pavol Muravejka. Armáda podľa neho na vec upozornila Poľsko i Litvu. Muravejka neuviedol, čí drony bieloruská protivzdušná obrana zostrelila. Označil ich za "zablúdených".
Poľský premiér Donald Tusk dnes ráno oznámil, že vzdušný priestor jeho krajiny v noci narušil veľký počet ruských dronov, neskôr dodal, že zaznamenané bolo 19 vniknutí do poľského vzdušného priestoru, niektoré v smere z Bieloruska. Zasahovali proti nim poľské aj spojenecké lietadlá. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaútočilo Rusko na Ukrajinu 415 dronmi, pričom najmenej osem bezpilotných prostriedkov mierilo tiež Poľsko. Nočné ukrajinské dronové útoky hlásilo tiež ruské ministerstvo obrany.
"Protivzdušná obrana Bieloruskej republiky počas nočnej výmeny úderov bezpilotnými lietadlami medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou neustále sledovala drony, ktoré stratili kurz v dôsledku pôsobenia prostriedkov elektronického boja oboch strán. Časť zblúdených dronov bola zničená," uviedol Muravejka.
Bieloruská armáda si podľa neho v rámci existujúcich komunikačných kanálov počas útoku vymieňala informácie s Poľskom a Litvou. "To umožnilo poľskej strane rýchlo reagovať na pohyb dronov a vyslať do vzduchu svoje hliadkové sily," uviedol Muravejka s tým, že tiež poľská strana varovala bieloruskú o dronoch blížiacich sa k územiu Bieloruska.
Poľsko aj Litva majú dlhodobo veľmi napäté vzťahy s Minskom aj Moskvou. Napätie sa ešte zvýšilo po ruskej invázii na Ukrajinu. Napadnutú krajinu vlády vo Varšave aj vo Vilniuse podporujú politicky, vojensky aj humanitárne.
Oznámenie Minsku o dronovom útoku prichádza nedlho pred plánovaným cvičením ruskej a bieloruskej armády Západ-2025, ktoré sa na bieloruskom území uskutoční od 12. do 16. septembra. Bieloruský autoritársky vodca Alexander Lukašenko predtým označil za "absolútnu hlúposť" obavy, že by Bielorusko a Rusko mohli využiť spoločné cvičenie na útok na Pobaltie a Poľsko. Ako protiváhu k rusko-bieloruskému cvičeniu usporiada Poľsko v septembri aliančné manévre Železný obranca (Iron Defender).