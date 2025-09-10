Nečakaná reakcia Trumpa: Pýtali sa ho na ruské drony v Poľsku! Jeho odpoveď? Útek

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump nereagoval na otázky novinárov ohľadom ruských dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor. Zatiaľ čo Washington mlčí, šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová hovorí o úmyselnom kroku Moskvy.
Trump bez komentára
Incident sa odohral vo Washingtone, kde sa reportérka obrátila na Donalda Trumpa s otázkou: „Aká je vaša reakcia na ruské drony, ktoré prenikli do poľského vzdušného priestoru?“ Prezident však novinárom len zamával a odišiel k svojmu vozidlu, informuje agentúra Unian. Americké úrady sa k udalosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Podľa iných výpovedí Trump na otázku neodpovedal, ale namiesto toho zamával propalestínskym demonštrantom pred reštauráciou a potom nastúpil do auta. Nie je jasné, či vôbec počul otázku, keďže protestujúci hlasno bučali.
Kallasová: Moskva to spravila zámerne
Na rozdiel od mlčiaceho Washingtonu zazneli ostré slová z Bruselu. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová označila incident za najvážnejšie narušenie európskeho vzdušného priestoru od začiatku vojny.
„Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o úmyselný čin, nie o náhodu,“ napísala Kallasová na sociálnej sieti. Dodala, že ruská vojna „stále eskaluje a nekončí“.
Neoficiálna fotografia z miesta havárie dronu v Mniszkowe v Lodžskom vojvodstve.
Masívny útok a trosky dronov
Ruské drony sa nad Poľskom objavili okolo štvrtej hodiny ráno. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej ich bolo najmenej desať, poľský premiér Donald Tusk hovoril dokonca o „obrovskom množstve“.
Jeden zo strojov alebo jeho trosky zasiahli obytný dom v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Polícia neskôr potvrdila nález poškodeného dronu v Czosnówke a ďalšie úlomky sa našli pri meste Zamość, uviedol Polsat News.