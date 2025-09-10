Poľsko je v pohotovosti: Vojaci dostali jasný príkaz! Pripravte sa na rýchlu mobilizáciu

VARŠAVA - Po mohutnom útoku na Ukrajinu musela poľská armáda zasahovať proti dronom, ktoré prenikli do jej vzdušného priestoru. Jednotky územnej obrany zároveň dostali príkaz byť pripravené na rýchlejšie povolanie.
Mobilizácia v rekordnom čase
Poľské jednotky územnej obrany oznámili, že sa menia pravidlá ich nasadenia. V pohraničných vojvodstvách Podleskom, Mazovskom, Lublinskom a Podkarpatskom môžu vojaci dostať povolávací rozkaz už so šesťhodinovým predstihom. V ďalších regiónoch na severe a juhu krajiny je lehota nastavená na 12 hodín. Zvyšok krajiny sa opatrení zatiaľ netýka, informuje Európska pravda.
Útok počas noci
V stredu nadránom podniklo Rusko masívny vzdušný útok proti Ukrajine. Počas neho boli opakovane porušené hranice poľského vzdušného priestoru. Armáda oznámila, že prvýkrát zostrelila viacero dronov, no ich pôvod zatiaľ oficiálne neuviedla. Médiá však uvádzajú, že mohlo ísť o ruské stroje.
Varovanie pre obyvateľov
Poľské velenie vyzvalo obyvateľov, aby zachovali pokoj a informácie čerpali len z oficiálnych zdrojov. „Ak narazíte na trosky, nepribližujte sa k nim a okamžite kontaktujte políciu,“ apelovali ozbrojené sily na sociálnej sieti X.
Varšava: ide o akt agresie
Ministerstvo obrany označilo incident za akt agresie a hrozbu pre bezpečnosť obyvateľov. Podrobnosti o počte zostrelených dronov však nezverejnilo.