MIMORIADNY ONLINE Po brutálnom útoku Moskvy prichádza reakcia Trumpa: Sankcie sú nevyhnutné!

KYJEV/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Vyjadril sa po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
19:16 Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Moskve. Vyjadril sa po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP. „Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na otázku, či je pripravený uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. Bližšie podrobnosti neposkytol.Rusko v noci na nedeľu zaútočilo na Ukrajinu viac ako 800 dronmi, čo je najvyšší počet od začiatku jeho invázie vo februári 2022, uviedli ukrajinské vzdušné sily. Väčšinu z nich zostrelili, 54 dronov a deväť rakiet však zasiahlo 33 lokalít. Pri útokoch zahynuli štyria ľudia a poškodené bola aj budova vlády v Kyjeve. Európski lídri nálety ostro odsúdili a predstavitelia EÚ prisľúbili posilnenie protiruských sankcií.
18:21 Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, ktorá bude následne rozdelená. Myslí si to predseda maďarskej vlády a vládnej strany Fidesz Viktor Orbán, ktorý svoj pohľad na svetovú politiku vykreslil na takzvanom občianskom pikniku Fideszu v nedeľu podvečer v obci Kötcse v Šomodskej župe. Podujatie, ktoré bolo doposiaľ vždy neverejné a určené úzkemu kruhu pozvaných, tento rok netradične vysielali naživo na sociálnych sieťach.
17:06 Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu povedal, že ďalší ekonomický tlak Spojených štátov a Európy na Rusko by mohol podnietiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mierovým rokovaniam s Ukrajinou.„Ak sa USA a (Európskej únii) podarí zaviesť ďalšie sankcie, sekundárne clá na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, ruské hospodárstvo sa úplne zrúti a to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ vyhlásil Bessent v televízii NBC.
16:14 Rusko plánuje v roku 2025 vyrobiť takmer 2 500 vysoko presných rakiet, uviedla vojenská spravodajská služba.
15:43 Viacerí európski lídri v nedeľu ostro odsúdili masívne nočné útoky Ruska na ukrajinské mestá, pri ktorých bola poškodená budova vlády v Kyjeve a zahynuli najmenej štyria ľudia.
15:23 Ukrajina v auguste pri Pokrovsku znovu získala päťkrát viac územia, ako stratila, hovorí Syrskyj.
14:22 Ukrajinský letecký útok na ruskú energetickú infraštruktúru, ktorý sa uskutočnil v noci na nedeľu, neovplyvňuje ani fungovanie ropovodu Družba, ani dodávky ropy do Maďarska. Uviedol to na sociálnej sieti Facebook maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Agentúra MTI uviedla, že ukrajinská armáda v posledných týždňoch opakovane útočila na ruskú časť ropovodu Družba, v dôsledku čoho bol tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko na niekoľko dní zastavený.
13:36 Rusi pripravujú najväčší program prezbrojenia od čias ZSSR. Kremeľ plánuje investovať približne 1,2 bilióna dolárov do vojenských programov, uviedol šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov. Podľa neho ide o vážne programy a obrovské finančné prostriedky, ktoré budú použité výlučne na modernizáciu armády. Budanov v rozhovore pre Apostrof odpovedal aj na otázku, či Rusko zaútočí na Európu: „Teraz nie. Ale bližšie k roku 2030 - to je absolútna realita.“
12:35 Aktualizácia: 3 mŕtvi, 20 zranených pri rozsiahlych ruských útokoch na Kyjev. Počet obetí stúpol na tri k 12:50 miestneho času, informoval šéf Kyjevskej mestskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
11:21 Ruské drony vstúpili do bieloruského vzdušného priestoru Minulú noc Rusko spustilo rekordný počet dronov proti Ukrajine - niekoľko z nich prichádzalo z bieloruského smeru. UAV „si skrátili cestu,“ povedal Jurij Ihnat, šéf komunikačného oddelenia ukrajinských vzdušných síl. Nie je to prvýkrát, čo Rusi využili územie iného štátu. Predtým sa podobné incidenty stali na juhu, keď drony a rakety prekračovali časti hranice s Moldavskom a Rumunskom.
10:03 Ukrajina v noci na dnešok zasiahla ruský ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe krajiny, napísala agentúra Reuters.
9:50 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 7. septembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
8:36 Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v nedeľu potvrdila, že po nočnom ruskom útoku je poškodená budova ukrajinskej vlády. Rusko v noci útočilo rekordným počtom dronov, pričom ich na Ukrajinu vyslalo viac ako 800. Útoky si vyžiadali najmenej štyri obete na životoch, zranené sú desiatky ľudí. Ukrajina tiež tvrdí, že v noci zaútočila na ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
7:40 Ukrajina v noci na dnešok zasiahla ruský ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe krajiny, napísala ráno agentúra Reuters. Veliteľ ukrajinských drónových síl Robert Brovdi uviedol na Telegrame, že zariadenie strategického významu pre transport ropných produktov z bieloruských rafinérií do Ruskej federácie bolo výrazne poškodené požiarom. Presný rozsah škôd nie je zatiaľ známy.
6:53 Reportéri agentúry AP po veľkom Ruskom útoku na Kyjev v noci na nedeľu hlásia, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu.
6:05 Aktualizácia: 2 mŕtvi, 11 zranených pri rozsiahlych útokoch na Kyjev. Pri ruskom útoku dronmi na obytné budovy v Kyjeve zahynuli najmenej dvaja ľudia, vrátane 1-ročného dieťaťa, uviedol starosta Vitalij Kličko.
Ruské drony večer opäť útočili na Kyjev
Rusko v útokoch pokračovalo aj v neskorých sobotňajších hodinách. Jedna osoba podľa šéfa miestnej vojenskej správy Olega Grygorova zahynula pri útoku na mesto Putyvyl v severourkajinskej Sumskej oblasti, viacero ľudí sa tiež zranilo. Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Feodorov informoval, že v Záporoží bola zasiahnutá materská škola a obytné budovy. Celkovo sa pri útoku zranilo 15 osôb, pričom štyri z nich museli hospitalizovať.
Dronmi v sobotu útočila aj Ukrajina, ktorá podľa vedenia Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne zasiahla strechu jej výcvikového centra. K žiadnym vážnym škodám nedošlo. Zasiahnutá oblasť sa nachádzala asi 300 metrov od reaktora. Útok nenarušil bežnú prevádzku elektrárne a na mieste nezaznamenali zvýšenú úroveň radiácie.
DPA pripomína, že na frontových líniách na východe Ukrajiny pokračujú ťažké boje. Ukrajinské jednotky prítomné v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti informovali, že príslušníci ruskej námornej pechoty sa v malých skupinách snažia preniknúť čo najhlbšie do mesta s cieľom priblížiť sa k pozíciám ukrajinského delostrelectva a operátorom dronov. Ruské jednotky sa údajne pokúsili preraziť ukrajinské obranné línie a zaujať nové pozície. Čoraz častejšie tiež nasadzujú tanky a obrnené vozidlá.