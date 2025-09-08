Zásah nepálskej polície proti demonštrantom si vyžiadal najmenej 14 obetí

KÁTHMANDU - Najmenej 14 mŕtvych si dnes v nepálskej metropole Káthmándú vyžiadali strety pri proteste proti zablokovaniu niektorých sociálnych sietí a korupcii. Podľa agentúry Reuters o tom informovala nepálska štátna televízia, okolnosti sú však nejasné. Polícia informovala o desiatich obetiach, ďalšie desiatky ľudí boli zranené.
Nepálska polícia podľa médií použila slzotvorný plyn a gumové projektily, aby rozohnala mladých ľudí, ktorí sa pokúsili vniknúť do parlamentu himalájskej krajiny. Zranenia ošetrili v poltuctu nemocníc v Káthmándú, píše AP.
Hovorca vlády podľa agentúry Reuters oznámil, že do oblasti protestov v Káthmándú bola na vynútenie zákona vyslaná aj armáda.
Nepálska vláda minulý týždeň zablokovala prístup k niektorým sociálnym sieťam vrátane Facebooku, ktoré sa nezaregistrovali u úradov v rámci boja nepálskej vlády proti zneužívaniu týchto platforiem. Vláda tvrdí, že užívatelia sociálnych médií s falošnými identitami šíria nenávistné prejavy a falošné správy a páchajú podvody a ďalšie trestné činy.
Úrady vyhlásili zákaz pohybu okolo budovy parlamentu po tom, ako sa tisíce protestujúcich pokúsili dostať do zákonodarného zboru prelomením policajných zátarasov. Polícia dostala rozkaz použiť na zjednanie poriadku aj vodné delá, obušky a gumové projektily.