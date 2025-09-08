Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Trump aj Kac varuje Hamas: Má zložiť zbrane a prepustiť rukojemníkov

Jisrael Kac AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Jisrael Kac (Zdroj: SITA/AP Photo/Dan Balilty, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu „posledné varovanie“ palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, aby prijalo jeho návrh dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Každý chce, aby sa rukojemníci vrátili domov. Každý chce, aby sa táto vojna skončila! Izraelčania moje podmienky prijali. Nastal čas, aby ich prijal aj Hamas. Varoval som Hamas pred dôsledkami ich neprijatia. Toto je moje posledné varovanie, ďalšie už nebude!,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.

O novom Trumpovom návrhu na prímerie informovala v sobotu izraelská spravodajská televízia N12. Podľa neho by Hamas v prvý deň prímeria prepustil všetkých zostávajúcich 48 rukojemníkov výmenou za tisíce Palestínčanov držaných vo väzeniach vrátane odsúdených vrahov. Nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že židovský štát Trumpov návrh „vážne zvažuje“, podrobnosti však neuviedol.

Hamas v reakcii na Trumpovu hrozbu zverejnenej v nedeľu večer podľa portálu Times of Israel konštatoval, že „je pripravený okamžite sadnúť si za rokovací stôl a diskutovať o prepustení všetkých zajatcov výmenou za jednoznačné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie (izraelských síl) z Pásma Gazy a vytvorenie výboru zloženého z nezávislých Palestínčanov, ktorí by spravovali Pásmo Gazy“.

„Hamas víta akýkoľvek krok, ktorý pomôže úsiliu zastaviť agresiu proti nášmu ľudu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Hnutie potvrdilo, že od americkej strany dostalo určité návrhy „zamerané na dosiahnutie prímeria“ a je v neustálom kontakte so sprostredkovateľmi, aby sa tieto návrhy pretavili do komplexnej dohody, „ktorá spĺňa naše požiadavky“.

Po Trumpovi poslednýkrát varoval Hamas aj izraelský minister obrany Kac

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok varoval palestínske militantné hnutie Hamas, aby zložilo zbrane a prepustilo zadržiavaných rukojemníkov. V opačnom prípade mu podľa neho hrozí hnutiu zánik a Pásmu Gazy zničenie, informovala agentúra AFP.

„Toto je posledné varovanie pre vrahov a násilníkov z Hamasu v Gaze a v luxusných hoteloch v zahraničí: prepustite rukojemníkov a zložte zbrane – inak bude Gaza zničená a vy budete vyhladení,“ napísal Kac na sieti X s tým, že izraelská armáda pokračuje podľa plánu a pripravuje sa na obsadenie mesta Gaza, v oblasti ktorého už niekoľko týždňov vedie intenzívnejšie útoky a operácie v snahe zvýšiť tlak na Hamas.

Podľa denníka The Jerusalem Post sa očakáva, že izraelské vzdušné sily zasiahnu v pondelok viacero cieľov vrátane ďalších výškových budov. „Dnes udrie na oblohu nad mestom Gaza silný hurikán a strechy veží teroru sa budú triasť,“ uviedol Kac.

Izraelský minister sa takto vyjadril krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump podľa svojich slov poslednýkrát varoval Hamas, aby prijal jeho návrh dohody o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

O novom Trumpovom návrhu na prímerie informovala v sobotu izraelská spravodajská televízia N12. Podľa neho by Hamas v prvý deň prímeria prepustil všetkých zostávajúcich 48 rukojemníkov výmenou za tisíce Palestínčanov držaných vo väzeniach vrátane odsúdených vrahov. Nemenovaný izraelský predstaviteľ povedal, že židovský štát návrh prezidenta USA „vážne zvažuje“, podrobnosti však neuviedol.

Hamas v reakcii na Trumpovu hrozbu zverejnenú v nedeľu večer podľa portálu Times of Israel konštatoval, že „je pripravený okamžite si sadnúť za rokovací stôl a diskutovať o prepustení všetkých zajatcov výmenou za jednoznačné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie (izraelských síl) z Pásma Gazy a vytvorenie výboru zloženého z nezávislých Palestínčanov, ktorí by spravovali Pásmo Gazy“.

Španielsko zosilní tlak na Izrael, dianie v Gaze označil Sánchez za genocídu

Španielsky premiér Pedro Sánchez dnes ráno oznámil, že jeho vláda zosilnie tlak na Izrael a dianie v palestínskom Pásme Gazy označil za genocídu. V televíznom prejave Sánchez povedal, že Španielsko zakáže vstup na svoje územie Izraelčanom zapojeným do bojov na palestínskom území, ktoré označuje za vyhladzovanie Palestínčanov, a vyhlási na Izrael zbraňové embargo. Posilní tiež svoju humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a zvýši podporu Palestínskej samospráve.

"To, čo robí Izrael, nie je obrana, je to vyhladzovanie národa, ktorý sa nemôže brániť," uviedol Sánchez k situácii v Pásme Gazy. Španielsky úrad vlády dnešné vystúpenie označil za predstavenie "opatrenia proti genocíde v Pásme Gazy" a samotný Sánchez toto slovo aj použil. Dianie v Pásme Gazy označil "za jednu z najhanebnejších udalostí 21. storočia". Dodal, že Španielsko opakovane odsúdilo teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra, ktoré izraelskú vojnu vyvolali.

Sánchez uviedol, že Španielsko vládnym dekrétom zastaví všetky obchodovania so zbraňami a vojenským materiálom s Izraelom. Španielsko tiež napríklad neumožní využívať prístavy v krajine lodiam, ktoré prevážajú palivo pre izraelskú armádu. Španielska vláda chce zakázať vstup na svoje územie ľuďom priamo zapojeným do páchania genocídy v Pásme Gazy. Celkovo Sánchez oznámil deväť opatrení, ktoré podľa neho začnú platiť v krátkom čase. "Vieme, že všetky tieto opatrenia nebudú stačiť na zastavenie invázie a vojnových zločinov (v Pásme Gazy), ale dúfame, že sa zvýši tlak na (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua a jeho vládu, aby čiastočne uľavili utrpeniu, ktoré zažíva palestínsky ľud," uviedol Sánchez.

Španielsky premiér poukázal, že už skôr Madrid urobil množstvo diplomatických krokov v snahe ukončiť vojnu v Pásme Gazy a urovnať konflikt. Medzi týmito krokmi je aj uznanie Palestínskeho štátu, čo Izrael ostro kritizuje. Španielsko v Európskej únii patrí medzi štáty, ktoré sú najkritickejšie voči počínaniu Izraela v Pásme Gazy.

Najvyšší súd v Izraeli rozhodol, že palestínski väzni musia dostávať viac jedla

Najvyšší súd Izraela rozhodol, že izraelský väzenský úrad je povinný zabezpečiť palestínskym väzňom dostatočné množstvo potravín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské médiá.

Reagoval tým na petíciu Združenia za občianske práva v Izraeli (ACRI), ktoré tvrdí, že podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach sa od útokov zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Pásme Gazy výrazne zhoršili. Podľa ACRI sú mnohí palestínski väzni, medzi ktorými sú aj priami účastníci útoku zo 7. októbra, značne podvyživení alebo nedostávajú dostatok jedla.

Politiku znižovania potravinových dávok palestínskym väzňom presadil krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý na sieti X Najvyšší súd obvinil, že ochraňuje „ohavných vrahov, únoscov a násilníkov“.

Rukojemníci, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínska extrémistická organizácia Hamas, takúto ochranu podľa neho nemajú. „Osobám vo väzniciach budeme naďalej poskytovať minimálne podmienky predpísané zákonom,“ uviedol Ben Gvir.

Stanovisko súdu kritizoval tiež minister spravodlivosti Jariv Levin, ktorý je hnacou silou úsilia vlády oslabiť Najvyšší súd. Sudcov podľa portálu Ynet prirovnal k členom poroty kuchárskej šou MasterChef a posmešne označil za „najvyšších dietológov“.

Viac o téme: JedloMierNajvyšší súdDonald TrumpIzraelHamasJisrael KacPalestínski väzni
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izrael zintenzívňuje útoky na
Izrael zintenzívňuje útoky na mesto Gaza: Zničil tretí výškový obytný dom za tri dni
Zahraničné
Dym po izraelských leteckých
Húsíovia zasiahli letisko v južnom Izraeli: Uzavreli vzdušný priestor, jeden je človek zranený
Zahraničné
Izrael zvádza tuhé boje
Izrael varuje pred uznaním Palestínskeho štátu: Minister zahraničia hovorí o "obrovskej chybe"
Zahraničné
Gideon Saar
Izrael podmieňuje ukončenie vojny v Pásme Gazy: Hamas má zložiť zbrane a prepustiť zvyšných rukojemníkov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spustenie rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou na ulici Jána Valašťana Dolinského v Martine
Spustenie rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou na ulici Jána Valašťana Dolinského v Martine
Správy
Dopravná nehoda kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice – okolie
Dopravná nehoda kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice – okolie
Správy
Kamil Šaško navštívil stanicu vrtuľníkovej záchrannej služby
Kamil Šaško navštívil stanicu vrtuľníkovej záchrannej služby
Správy

Domáce správy

Príchod Roberta Fica a
Koalícia ide do finále! Rokovania o konsolidácii: Hovorí sa o rušení až ŠIESTICH sviatkov aj úradov
Domáce
AKTUALIZUJEME NEŠŤASTIE na východe: Jedna
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a 28 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
Domáce
FOTO VAROVANIE pred búrkami! Hrozia
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia krúpy, silný vietor a povodne: Prvé už udreli, vyčíňať majú až do večera
Domáce
Dôležitá rekonštrukcia pri Dolnom Kubíne: Chodník na I/70 dostane nový povrch, pozor na obmedzenia
Dôležitá rekonštrukcia pri Dolnom Kubíne: Chodník na I/70 dostane nový povrch, pozor na obmedzenia
Dolný Kubín

Zahraničné

Prívrženci tureckej opozície protestovali
Útok na policajnú stanicu si vyžiadal smrť dvoch policajtov a ďalších zranených: Páchateľom má byť tínedžer
Zahraničné
FOTO Streľba v Jeruzaleme
Streľba v Jeruzaleme si vyžiadala štyri obete a zranených: Útočníci sú zneškodnení
Zahraničné
Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie,
Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie, cieľom je obnova dôvery
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Jisrael Kac
Trump aj Kac varuje Hamas: Má zložiť zbrane a prepustiť rukojemníkov
Zahraničné

Prominenti

Verešovej dcére ODVAHA nechýba:
Verešovej dcére ODVAHA nechýba: Sieťované šaty a pod nimi... Fúha!
Domáci prominenti
Obrovská STRATA pre umelecký
Obrovská STRATA pre umelecký svet: Zomrel slávny hudobný dirigent... 2 dni pred narodeninami!
Zahraniční prominenti
FOTO Hviezda Gossip Girl opäť
Hviezda Gossip Girl opäť PROVOKUJE: Fúha, tá sa nemá za čo HANBIŤ!
Zahraniční prominenti
Michal Kovačič s manželkou
Hanzelová v úprimnej spovedi: TOTO robila, aby sa NEZBLÁZNILA a... Čo ju ŠTVE na Kovačičovi?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Matematický príklad, ktorý zmätie
Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá
Zaujímavosti
Nový TEST od vedcov:
Nový TEST od vedcov: Zistite, či vaše dieťa čaká obezita! Vidíte tieto prejavy už teraz?
Zaujímavosti
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?
Zaujímavosti
Máte 50 a zúria
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk

Ekonomika

Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)

Šport

VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
MS vo futbale
Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
MS vo futbale
Alcaraz sa po dvoch rokoch vrátil na čelo rebríčka: Molčan sa derie dopredu, obrovský posun
Alcaraz sa po dvoch rokoch vrátil na čelo rebríčka: Molčan sa derie dopredu, obrovský posun
Muži
Alcaraz priznal, o čom sníva: Ak sa mu to podarí, prekoná aj Djokoviča, Nadala a Federera
Alcaraz priznal, o čom sníva: Ak sa mu to podarí, prekoná aj Djokoviča, Nadala a Federera
US Open

Auto-moto

Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Motivácia a produktivita
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Pre zamestnávateľov
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Vesmír
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Android
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Bezpečnosť
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Bezpečnosť

Bývanie

Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám

Pre kutilov

Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
Móda
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Príchod Roberta Fica a
Domáce
Koalícia ide do finále! Rokovania o konsolidácii: Hovorí sa o rušení až ŠIESTICH sviatkov aj úradov
NEŠŤASTIE na východe: Jedna
Domáce
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a 28 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia
Domáce
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia krúpy, silný vietor a povodne: Prvé už udreli, vyčíňať majú až do večera
Vláda vážne tancuje na
Domáce
Vláda vážne tancuje na ostrí daňového noža: Zamestnávateľské združenia ju varujú, odvody už NIET KAM zvyšovať!

Ďalšie zo Zoznamu