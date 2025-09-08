Trump aj Kac varuje Hamas: Má zložiť zbrane a prepustiť rukojemníkov

TEL AVIV - Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu „posledné varovanie“ palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, aby prijalo jeho návrh dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Každý chce, aby sa rukojemníci vrátili domov. Každý chce, aby sa táto vojna skončila! Izraelčania moje podmienky prijali. Nastal čas, aby ich prijal aj Hamas. Varoval som Hamas pred dôsledkami ich neprijatia. Toto je moje posledné varovanie, ďalšie už nebude!,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
O novom Trumpovom návrhu na prímerie informovala v sobotu izraelská spravodajská televízia N12. Podľa neho by Hamas v prvý deň prímeria prepustil všetkých zostávajúcich 48 rukojemníkov výmenou za tisíce Palestínčanov držaných vo väzeniach vrátane odsúdených vrahov. Nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že židovský štát Trumpov návrh „vážne zvažuje“, podrobnosti však neuviedol.
Hamas v reakcii na Trumpovu hrozbu zverejnenej v nedeľu večer podľa portálu Times of Israel konštatoval, že „je pripravený okamžite sadnúť si za rokovací stôl a diskutovať o prepustení všetkých zajatcov výmenou za jednoznačné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie (izraelských síl) z Pásma Gazy a vytvorenie výboru zloženého z nezávislých Palestínčanov, ktorí by spravovali Pásmo Gazy“.
„Hamas víta akýkoľvek krok, ktorý pomôže úsiliu zastaviť agresiu proti nášmu ľudu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Hnutie potvrdilo, že od americkej strany dostalo určité návrhy „zamerané na dosiahnutie prímeria“ a je v neustálom kontakte so sprostredkovateľmi, aby sa tieto návrhy pretavili do komplexnej dohody, „ktorá spĺňa naše požiadavky“.
Po Trumpovi poslednýkrát varoval Hamas aj izraelský minister obrany Kac
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok varoval palestínske militantné hnutie Hamas, aby zložilo zbrane a prepustilo zadržiavaných rukojemníkov. V opačnom prípade mu podľa neho hrozí hnutiu zánik a Pásmu Gazy zničenie, informovala agentúra AFP.
„Toto je posledné varovanie pre vrahov a násilníkov z Hamasu v Gaze a v luxusných hoteloch v zahraničí: prepustite rukojemníkov a zložte zbrane – inak bude Gaza zničená a vy budete vyhladení,“ napísal Kac na sieti X s tým, že izraelská armáda pokračuje podľa plánu a pripravuje sa na obsadenie mesta Gaza, v oblasti ktorého už niekoľko týždňov vedie intenzívnejšie útoky a operácie v snahe zvýšiť tlak na Hamas.
Podľa denníka The Jerusalem Post sa očakáva, že izraelské vzdušné sily zasiahnu v pondelok viacero cieľov vrátane ďalších výškových budov. „Dnes udrie na oblohu nad mestom Gaza silný hurikán a strechy veží teroru sa budú triasť,“ uviedol Kac.
Izraelský minister sa takto vyjadril krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump podľa svojich slov poslednýkrát varoval Hamas, aby prijal jeho návrh dohody o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.
Španielsko zosilní tlak na Izrael, dianie v Gaze označil Sánchez za genocídu
Španielsky premiér Pedro Sánchez dnes ráno oznámil, že jeho vláda zosilnie tlak na Izrael a dianie v palestínskom Pásme Gazy označil za genocídu. V televíznom prejave Sánchez povedal, že Španielsko zakáže vstup na svoje územie Izraelčanom zapojeným do bojov na palestínskom území, ktoré označuje za vyhladzovanie Palestínčanov, a vyhlási na Izrael zbraňové embargo. Posilní tiež svoju humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a zvýši podporu Palestínskej samospráve.
"To, čo robí Izrael, nie je obrana, je to vyhladzovanie národa, ktorý sa nemôže brániť," uviedol Sánchez k situácii v Pásme Gazy. Španielsky úrad vlády dnešné vystúpenie označil za predstavenie "opatrenia proti genocíde v Pásme Gazy" a samotný Sánchez toto slovo aj použil. Dianie v Pásme Gazy označil "za jednu z najhanebnejších udalostí 21. storočia". Dodal, že Španielsko opakovane odsúdilo teroristické útoky Hamasu zo 7. októbra, ktoré izraelskú vojnu vyvolali.
Sánchez uviedol, že Španielsko vládnym dekrétom zastaví všetky obchodovania so zbraňami a vojenským materiálom s Izraelom. Španielsko tiež napríklad neumožní využívať prístavy v krajine lodiam, ktoré prevážajú palivo pre izraelskú armádu. Španielska vláda chce zakázať vstup na svoje územie ľuďom priamo zapojeným do páchania genocídy v Pásme Gazy. Celkovo Sánchez oznámil deväť opatrení, ktoré podľa neho začnú platiť v krátkom čase. "Vieme, že všetky tieto opatrenia nebudú stačiť na zastavenie invázie a vojnových zločinov (v Pásme Gazy), ale dúfame, že sa zvýši tlak na (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua a jeho vládu, aby čiastočne uľavili utrpeniu, ktoré zažíva palestínsky ľud," uviedol Sánchez.
Španielsky premiér poukázal, že už skôr Madrid urobil množstvo diplomatických krokov v snahe ukončiť vojnu v Pásme Gazy a urovnať konflikt. Medzi týmito krokmi je aj uznanie Palestínskeho štátu, čo Izrael ostro kritizuje. Španielsko v Európskej únii patrí medzi štáty, ktoré sú najkritickejšie voči počínaniu Izraela v Pásme Gazy.
Najvyšší súd v Izraeli rozhodol, že palestínski väzni musia dostávať viac jedla
Najvyšší súd Izraela rozhodol, že izraelský väzenský úrad je povinný zabezpečiť palestínskym väzňom dostatočné množstvo potravín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské médiá.
Reagoval tým na petíciu Združenia za občianske práva v Izraeli (ACRI), ktoré tvrdí, že podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach sa od útokov zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Pásme Gazy výrazne zhoršili. Podľa ACRI sú mnohí palestínski väzni, medzi ktorými sú aj priami účastníci útoku zo 7. októbra, značne podvyživení alebo nedostávajú dostatok jedla.
Politiku znižovania potravinových dávok palestínskym väzňom presadil krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý na sieti X Najvyšší súd obvinil, že ochraňuje „ohavných vrahov, únoscov a násilníkov“.
Rukojemníci, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínska extrémistická organizácia Hamas, takúto ochranu podľa neho nemajú. „Osobám vo väzniciach budeme naďalej poskytovať minimálne podmienky predpísané zákonom,“ uviedol Ben Gvir.
Stanovisko súdu kritizoval tiež minister spravodlivosti Jariv Levin, ktorý je hnacou silou úsilia vlády oslabiť Najvyšší súd. Sudcov podľa portálu Ynet prirovnal k členom poroty kuchárskej šou MasterChef a posmešne označil za „najvyšších dietológov“.