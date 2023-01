Slovenská herečka prišla mužovi na neveru: Zareagovala inak, ako sama čakala!

BRATISLAVA - Teória a prax sa od seba často líšia, najmä, čo sa týka medziľudských vzťahov. Aj herečka Judita Hansman mala názor, ako by sa zachovala, keby zažila neveru. A nakoniec to v realite prebehlo úplne inak!

Judita Hansman sa narodila 23. januára 1967 v Českom Krumlove. Neskôr jej otec dostal prácu v Košiciach, kde aj vyrastala. Študovala na gymnáziu a venovala sa volejbalu, túžila po športovej kariére. Po zranení ramena sa tento sen rozplynul.

Ako 20-ročná začala učiť na škole. Neskôr sa popri učiteľskej kariére venovala amatérskemu divadlu a na popud kolegyne Kvety Stražanovej išla študovať VŠMU, kam nastúpila v 23 rokoch.

Po škole začala pôsobiť v Trnavskom divadle, neskôr zakladala Prešporské divadlo. Javisko je pre ňu srdcovou záležitosťou, pôsobí však aj v dabingu a pred kamerami. Zahrala si v niekoľkých televíznych inscenáciách a neskôr vo filmoch ako Ženy mého muže, Učitelka, Anděl Páně 2, Tlumočník.

Televíznym divákom je známa aj zo seriálov Odsúdené, Tajné životy, Divoké kone, ZOO, Milenky či Nemocnica.

Judita Hansman má dcéru Rebeku z manželstva s režisérom Ivanom Hansmanom. Svojmu životnému partnerovi prišla na neveru, no nenasledoval hneď rozvod. „Vždy som si myslela, že keď jedného dňa zistím, že môj partner mi bol neverný, okamžite mu zbalím veci. No bola to len taká podivná predstava, zareagovala som úplne ináč,” povedala kedysi pre Nový čas.

Nakoniec žila 4 roky v spoločnej domácnosti s mužom, ktorý paralelne mal popri nej aj milenku. časom sa ale odhodlala odsťahovať aj rozviesť. Už 12 rokov má po svojom boku novinára a hudobníka Františka Lintnera. Oslovil ju na sociálnej sieti a potom začali spolupracovať. „Písala som si s fanúšikom, potom som čítala jeho básne, počúvala jeho hudbu, pozvala som ho k nám do divadla, potom sme mu s Ivanom Blahútom ponúkli, či by nechcel urobiť hudbu do predstavenia a bolo to,” opísala nedávno začiatky ich vzťahu pre regiony.zoznam.sk.